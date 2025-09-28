DA LI JE TRAMP NAJAVIO KRAJ RATA? Postoji velika šansa da se desi "nešto veliko"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da postoji velika šansa da se ''nešto veliko'' konačno učini na Biskom istoku, ali nije precizirao o čemu je reč.

Foto: Tanjug/AP

- Svi su tu da učinimo nešto posebno, po prvi put. I to ćemo uraditi - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth social).

Tramp je ranije novinarima rekao da su Izrael i Hamas blizu postizanja "neke vrste dogovora" o potencijalnom prekidu vatre, ali nije izneo detalje.

Tramp bi u ponedeljak trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji predvodi krajnje desničarsku vladajuću koaliciju koja se protiv završetku rata u Gazi dok Hamas ne bude uništen.

(Tanjug)