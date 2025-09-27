Svet

"PREDSEDNIČE, UZ SVE DUŽNO POŠTOVANJE..." Orban brutalno odgovorio Zelenskom

27. 09. 2025. u 21:03

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi Ukrajina ''odavno propala'' da nije NATO-a i Evropske unije, ističući da je Mađarska članica obe te organizacije

ПРЕДСЕДНИЧЕ, УЗ СВЕ ДУЖНО ПОШТОВАЊЕ... Орбан брутално одговорио Зеленском

Orban je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da su u vazdušni prostor te zemlje najverovatnije upali mađarski izviđački dronovi, javlja MTI.

- Predsedniče Zelenski, uz sve dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate - napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks.

Zelenski je tvrdnju o navodnom upadu mađarskih dronova saopštio juče, nakon sastanka sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim.

- Ukrajinske snage su zabeležile povrede našeg vazdušnog prostora izviđačkim dronovima, koji su verovatno mađarski. Preliminarne procene sugerišu da su možda vršili izviđanje industrijskog potencijala pograničnih područja Ukrajine. Naložio sam da se provere sve dostupne informacije i da se hitno podnesu izveštaji o svakom zabeleženom incidentu - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

