"RUSIJA POSTIŽE USPEH U SVIM OBLASTIMA" Putin: Zahvalan sam ljudima koji se nisu ničega plašili
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija postiže uspeh u svim oblastima - vojnoj, bezbednosnoj i ekonomskoj, ali je ukazao da je Rusiji u sadašnjim okolnostima posebno potrebna politička stabilnost.
- Ljudi razumeju koliko je ovo uvek bilo važno za Rusiju, a u današnjim okolnostima, to je dvostruko, trostruko važnije: koliko je važna politička stabilnost, stabilnost našeg političkog sistema i unutrašnje političke situacije - rekao je Putin tokom sastanka sa predsednicom Centralne izborne komisije Elom Pamfilovom, preneo je TASS.
On je dodao da politička stabilnost, koju delimično obezbeđuju birači, predstavlja temelj uspeha Rusije u svim oblastima, uključujući vojnu i bezbednosnu.
- Veoma sam zahvalan ljudima koji se nisu ničega plašili i koji su izašli na gubernatorske izbore, ispunivši svoju dužnost. U današnjim okolnostima, to je izuzetno važno - naglasio je ruski predsednik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ZAHAROVA: Trampove oštre izjave o Rusiji deo pregovaračke taktike
26. 09. 2025. u 09:23
TRAMP SA ERDOGANOM U BELOJ KUĆI: Želim da prestanete da kupujete rusku naftu
25. 09. 2025. u 22:15
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
Komentari (0)