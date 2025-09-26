"RUSIJA POSTIŽE USPEH U SVIM OBLASTIMA" Putin: Zahvalan sam ljudima koji se nisu ničega plašili

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija postiže uspeh u svim oblastima - vojnoj, bezbednosnoj i ekonomskoj, ali je ukazao da je Rusiji u sadašnjim okolnostima posebno potrebna politička stabilnost.

- Ljudi razumeju koliko je ovo uvek bilo važno za Rusiju, a u današnjim okolnostima, to je dvostruko, trostruko važnije: koliko je važna politička stabilnost, stabilnost našeg političkog sistema i unutrašnje političke situacije - rekao je Putin tokom sastanka sa predsednicom Centralne izborne komisije Elom Pamfilovom, preneo je TASS.

On je dodao da politička stabilnost, koju delimično obezbeđuju birači, predstavlja temelj uspeha Rusije u svim oblastima, uključujući vojnu i bezbednosnu.

- Veoma sam zahvalan ljudima koji se nisu ničega plašili i koji su izašli na gubernatorske izbore, ispunivši svoju dužnost. U današnjim okolnostima, to je izuzetno važno - naglasio je ruski predsednik.

(Tanjug)

