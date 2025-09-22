Svet

FRANCUSKA PRIZNALA PALESTINU: Makron pozvao na kraj rata u Gazi

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron rekao je da njegova država danas priznaje državu Palestinu.

ФРАНЦУСКА ПРИЗНАЛА ПАЛЕСТИНУ: Макрон позвао на крај рата у Гази

Makron je tom prilikom pozvao na „definitivan kraj“ rata u Gazi, rekavši da „ništa ne opravdava nastavak“ u palestinskoj enklavi.

On se obratio na samitu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a tokom njegovog govora sedišta izraelske delegacije bila su prazna.

Podsetimo, prethodno su Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal takođe priznale državu Palestinu.

(Kurir)

