FRANCUSKA PRIZNALA PALESTINU: Makron pozvao na kraj rata u Gazi
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron rekao je da njegova država danas priznaje državu Palestinu.
Makron je tom prilikom pozvao na „definitivan kraj“ rata u Gazi, rekavši da „ništa ne opravdava nastavak“ u palestinskoj enklavi.
On se obratio na samitu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a tokom njegovog govora sedišta izraelske delegacije bila su prazna.
Podsetimo, prethodno su Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal takođe priznale državu Palestinu.
(Kurir)
