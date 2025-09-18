OGLASIO SE RUSKI AMBASADOR U FRANCUSKOJ: "Rusija nema nikakve veze sa protestima"
RUSKI ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov izjavio je danas da Moskva nema nikakve veze sa masovnim demonstracijama i štrajkovima protiv mera štednje koji se danas održavaju u Francuskoj.
- Ruska Federacija nema nikakve veze sa previranjima koja se danas dešavaju u Francuskoj, ali ne isključujem mogućnost da danas ili sutra počnu da nas krive za to. Sve što se dešava je unutrašnje, veštačko - rekao je on za TV kanal Rusija 24.
Dodao je i da "francuska ekonomija danas prolazi kroz teška vremena".
(Blic)
- OPŠIRNIJE U NAŠEM BLOGU KLIKOM OVDE -
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
ZATVORENI AJFELOV TORANj, LUVR, VERSAJ: Opšti haos u Parizu zbog demonstracija
18. 09. 2025. u 16:41
ESKALACIJA HAOSA U FRANCUSKOJ: "Novosti" na ulicama Pariza - Počela druga faza operacije policije (FOTO/VIDEO)
18. 09. 2025. u 09:22 >> 18:14
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)