OGLASIO SE RUSKI AMBASADOR U FRANCUSKOJ: "Rusija nema nikakve veze sa protestima"

В.Н.

18. 09. 2025. u 17:33

RUSKI ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov izjavio je danas da Moskva nema nikakve veze sa masovnim demonstracijama i štrajkovima protiv mera štednje koji se danas održavaju u Francuskoj.

Foto: Printscreen

- Ruska Federacija nema nikakve veze sa previranjima koja se danas dešavaju u Francuskoj, ali ne isključujem mogućnost da danas ili sutra počnu da nas krive za to. Sve što se dešava je unutrašnje, veštačko - rekao je on za TV kanal Rusija 24.

Dodao je i da  "francuska ekonomija danas prolazi kroz teška vremena".

