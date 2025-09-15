"TO JE OČIGLEDNO!" Peskov u metu - NATO defakto vodi rat protiv Rusije!
NATO defakto vodi rat protiv Rusije, to je očigledno, izjavio je portparol predsednika RF Dmitrij Peskov.
- NATO ratuje protiv Rusije. To je očigledno i ne zahteva nikakve dodatne dokaze. NATO je defakto uključen u ovaj rat - rekao je Peskov novinarima.
Ostale najvažnije izjave Peskova:
- Samit o Ukrajini treba dobro pripremiti, ali Kijev i Evropa nisu spremni da sprovedu ovu pripremu
- NATO je de fakto u ratu sa Rusijom, to je očigledno i ne trebaju dokazi
- Moguća zaplena zamrznute ruske imovine neće ostati bez odgovora, Moskva će preduzeti pravne korake da odbrani imovinu
- Danas će ruski predsednik Vladimir Putin učestvovati u otvaranju novih objekata Rospotrebnadzora u DNR, Orenburškoj oblasti, Voronježu, Simferopolju i Volgogradu putem video-konferencije
- Takođe danas, predsednik će održati sastanak o ekonomskim pitanjima, a tokom nedelje, šef države će obaviti nekoliko regionalnih putovanja
Ranije je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski, boraveći u Kijevu, izjavio da NATO ne ratuje protiv Rusije. Zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reči Sikorskog o tome da u EU nema dobrovoljaca za rat protiv Rusije radi odbrane Ukrajine, izjavila je da je „trebalo ranije to priznati“.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
EKSKLUZIVNO! "Novosti" na uvežbavanju vojne parade - vojska će prikazati moćno naoružanje
