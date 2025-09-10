Svet

RUBIO O ČARLIJU KIRKU: Posvećenost budućim generacijama Amerike i njegov patriotizam osećaće se u decenijama koje dolaze

Novosti online

10. 09. 2025. u 23:51

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio rekao je da su on i njegova supruga slomljeni zbog ubistva političkog aktiviste Čarlija Kirka u Juti.

Foto Tanjug/AP/Saul Loeb

O tome je pisao na društvenoj mreži X.

- Dženet i ja smo slomljenog srca. Čarli Kirkova posvećenost budućim generacijama Amerike i njegov patriotizam osećaće se u decenijama koje dolaze. Bog blagoslovio Čarlija i njegovu porodicu - navodi se u objavi.

Podsećamo, dana 10. septembra, u američkoj državi Juta, dogodilo se ubistvo poznatog aktiviste Čarlija Kirka, koga nazivaju i jednim od saradnika Donalda Trampa.

