RUBIO O ČARLIJU KIRKU: Posvećenost budućim generacijama Amerike i njegov patriotizam osećaće se u decenijama koje dolaze
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio rekao je da su on i njegova supruga slomljeni zbog ubistva političkog aktiviste Čarlija Kirka u Juti.
O tome je pisao na društvenoj mreži X.
- Dženet i ja smo slomljenog srca. Čarli Kirkova posvećenost budućim generacijama Amerike i njegov patriotizam osećaće se u decenijama koje dolaze. Bog blagoslovio Čarlija i njegovu porodicu - navodi se u objavi.
Podsećamo, dana 10. septembra, u američkoj državi Juta, dogodilo se ubistvo poznatog aktiviste Čarlija Kirka, koga nazivaju i jednim od saradnika Donalda Trampa.
