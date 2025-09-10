TURISTI ODOLELI PAPRENIM TAKSAMA U VENECIJI: Ne žale novaca zarad užitka i provoda

KRAJEM jula završila se druga godina probne primene dnevne turističke takse u Veneciji i tokom 54 dana u aprilu, maju, junu i julu, turisti koji su proveli dan u ovom gradu bili su obavezni da rezervišu svoj posetu i plate taksu.

"Prvi podaci, iako još uvek privremeni, pokazuju da je sistem dobro razvijen i sposoban da pruži početne rezultate u regulisanju turističkih tokova i obezbeđivanju pravednih doprinosa između noćenja i dnevnih posetilaca", saopštio je gradski savet Venecije.

Međutim, podaci za ovu godinu pokazuju da se broj dnevnih posetilaca smanjio samo malo u odnosu na prošlu godinu, pri čemu je na najprometnijim danima zabeleženo skoro 25.000 turista, što odgovara polovini stalnog stanovništva Venecije, piše Juronjuz.

Ove godine, posetioci koji su rezervisali kartu manje od četiri dana unapred morali su da plate dvostruko (10 evra umesto 5 evra), u nastojanju da se odvrati poslednji nalet i pomogne vlastima u regulisanju priliva turista.

Međutim, podaci pokazuju da je skoro polovina svih posetilaca platila dvostruku cenu.

Turistička taksa u Veneciji prikupila 5 miliona evra u 2025.

Ove godine, ukupno 723.497 posetilaca platila je turističku taksu u Veneciji, što je donelo prihod od 5.421.425 evra.

To je skoro dvostruko više nego 2024, kada je zabeleženo 485.062 uplata u ukupnom iznosu od 2.400.000 evra. Međutim, prošle godine taksa je bila na snazi samo 29 dana.

Ove godine, 51 odsto posetilaca rezervisalo je unapred i platilo 5 evra. Preostalih 49 odsto platio je poslednjeminutnu cenu od 10 evra.

Gradski savet navodi da je ove godine povećao kontrolu karata, sa oko 140 inspektora raspoređenih svakog dana.

Prosečan dnevni broj posetilaca koji su platili taksu bio je samo malo manji nego prošle godine, 13.046 u 2025. u odnosu na 16.676 u 2024.

Kao što i sam gradski savet priznaje, ovo je u skladu sa regionalnim padom broja turista, kako je zabeležio Regionalni statistički biro.

Na najprometniji dan, 2. maja - 24.951 posetilac platio je turističku taksu, što je impresivan broj.

Za putnike koji ne žele da doprinose ogromnim gužvama, taksa takođe pruža korisne informacije o izbegavanju gužvi. Baš kao i prošle godine, subota je bila dan sa najviše uplata, sa prosekom od 13.046 uplata dnevno.

Zanimljivo je da je nedelja bila treći najprometniji dan, dok je petak zabeležio nešto više posetilaca i zauzeo drugo mesto, piše Juronjuz.

Porez na olakšanje meštanima

Iako naknada izgleda ne odvraća turiste od posete tokom špica, gradsko veće tvrdi da će prihod biti uložen u usluge u korist stanovnika.

Nakon oduzimanja troškova upravljanja, "najmanje 1,5 miliona evra" biće iskorišćeno za smanjenje gradske takse za otpad, navodi se.

Za mnoge protivnike, porez na jednodnevne izlete ostaje neuspeh uprkos prihodima. Kažu da nije uspeo da učini grad ugodnijim za život stanovnika.

"Jasno je: eksperiment nije uspeo. Ulaznica, predstavljena kao alat za upravljanje turističkim tokovima u najprometnijim danima, nije dovela do značajnog smanjenja broja ulaznica. U stvari, i samo gradsko veće priznaje da je nekim danima posećenost zapravo porasla. Stoga je jasno da ova mera nema nikakve veze sa upravljanjem gradom", kažu neki političari.

