Svet

"TRAŽE OD KADIROVA DA IM PRONAĐE SINOVE" Zaštitnik građana Čečenije "Žene iz Ukrajine pišu pisma Ramzanu"

D.K.

08. 09. 2025. u 20:05

KOMESAR za ljudska prava Čečenije Mansur Soltajev saopštio je danas da majke ukrajinskih vojnika upućuju brojne apele predsedniku te ruske republike Ramzanu Kadirovu, tražeći pomoć u pronalaženju svojih sinova, koje nasilno odvode sa ulica i šalju na prve linije fronta.

ТРАЖЕ ОД КАДИРОВА ДА ИМ ПРОНАЂЕ СИНОВЕ Заштитник грађана Чеченије Жене из Украјине пишу писма Рамзану

Foto: EPA

Soltajev je napomenuo da stiže "na stotine pisama", a Ukrajinke, kako je naveo, traže od Kadirova i čečenskih aktivista za ljudska prava da pomognu u pronalaženju nestalih.

- Autoritet Ramzana Ahmatoviča proteže se ne samo na teritoriju republike, već i daleko van njenih granica – moglo bi se reći, širom sveta - naveo je Soltajev.

U svojim pismima, dodao je ombudsman, ukrajinske žene izražavaju poverenje u Kadirova i navode da ne veruju kijevskim vlastima, nazivajući ih "nacionalistima i nacistima".

- Rad u ovom pravcu direktno sprovodi poslanik Državne dume Šamsail Saralijev, koji učestvuje u "procesu razmene", a takođe i komesar za ljudska prava u Rusiji - rekao je Soltajev i dodao da nijedan od ovih apela upućenih Kadirovu "neće biti ostavljen bez dužne pažnje".

On je podsetio da je Kadirov pružao i nastavlja da pruža pomoć civilnom stanovništvu u području "specijalne vojne operacije". 

Ranije je Kadirov izjavio da će mir doći kada Ukrajina postane region Rusije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska