"TRAŽE OD KADIROVA DA IM PRONAĐE SINOVE" Zaštitnik građana Čečenije "Žene iz Ukrajine pišu pisma Ramzanu"
KOMESAR za ljudska prava Čečenije Mansur Soltajev saopštio je danas da majke ukrajinskih vojnika upućuju brojne apele predsedniku te ruske republike Ramzanu Kadirovu, tražeći pomoć u pronalaženju svojih sinova, koje nasilno odvode sa ulica i šalju na prve linije fronta.
Soltajev je napomenuo da stiže "na stotine pisama", a Ukrajinke, kako je naveo, traže od Kadirova i čečenskih aktivista za ljudska prava da pomognu u pronalaženju nestalih.
- Autoritet Ramzana Ahmatoviča proteže se ne samo na teritoriju republike, već i daleko van njenih granica – moglo bi se reći, širom sveta - naveo je Soltajev.
U svojim pismima, dodao je ombudsman, ukrajinske žene izražavaju poverenje u Kadirova i navode da ne veruju kijevskim vlastima, nazivajući ih "nacionalistima i nacistima".
- Rad u ovom pravcu direktno sprovodi poslanik Državne dume Šamsail Saralijev, koji učestvuje u "procesu razmene", a takođe i komesar za ljudska prava u Rusiji - rekao je Soltajev i dodao da nijedan od ovih apela upućenih Kadirovu "neće biti ostavljen bez dužne pažnje".
On je podsetio da je Kadirov pružao i nastavlja da pruža pomoć civilnom stanovništvu u području "specijalne vojne operacije".
Ranije je Kadirov izjavio da će mir doći kada Ukrajina postane region Rusije.
(Tanjug)
