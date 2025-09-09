ŠEF Bele kuće Donald Tramp najavio je da u Vašington stižu evropski lideri sa kojima će razgovarati o okončanju rata na istoku, ne navodeći više detalja. No, napomenuo je da ne isključuje uvođenje nove runde sankcija Moskvi, posebno posle poslednjih napada ruske vojske tokom kojih je pogođena zgrada ukrajinskog parlamenta u Kijevu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp je, odgovarajući na pitanja američkih medija o poslednjim vazdušnim udarima na istoku Evrope, istakao da nije zadovoljan situacijom, naglasivši da će uskoro razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimrom Putinom. Na pitanje reportera da li je spreman na drugu fazu kažnjavanja Moskve, lider republikanaca je odgovorio potvrdno:

- Da, jesam - rekao je kratko, ne želeći da precizira o kakvim sankcijama bi moglo da bude reč.

Ipak, juče je u Vašington doputovao izaslanik Evropske unije za sankcije Dejvid O'Saliven, kako bi, kako je saopšteno iz EK, razgovarao o daljim sankcijama Rusiji sa američkim kolegama. To je podgrejalo spekulacije da Zapad kuje nova ograničenja Moskvi, o čemu je nedavno govorio i američki ministar finansija Skot Besent, istakavši da je "Vašington spreman da eskalira ekonomski pritisak, ali da mu je potrebna jača evropska podrška".

- Ako zemlje EU povećaju sankcije i sekundarne tarife zemljama koje kupuju rusku naftu, ruska ekonomija će biti u potpunom kolapsu, a to će dovesti Putina za pregovarački sto. Sada smo u trci između toga koliko dugo može da izdrži ukrajinska vojska, s jedne, i ruska ekonomija s druge strane - rekao je Besent za En-Bi-Si.

Predsednik Saveta EU Antonio Košta rekao je da se novi, 19. paket sankcija priprema u tesnoj saradnji sa SAD. On je na konferenciji za novinare sa finskim premijerom Peteri Orpom izjavio da su SAD najznačajniji partner EU i da je jasno da su se angažovale u podršci Ukrajini.

- Moramo povećati pritisak na Rusiju da dođe do mirovnih pregovora. To je ono što sada radimo sa SAD. Koordiniramo naše napore kako bismo uskladili naše sankcije kako bi bile efikasnije - istakao je on.

"Blumberg" je ranije izvestio, pozivajući se na izvore, da EU razmatra da uvede sankcije za više od pet ruskih banaka i energetskih kompanija. Novi paket ograničenja EU mogao bi, takođe, da se odnosi na ruske sisteme plaćanja i kreditnih kartica, kripto berze, kao i na dalja ograničenja na trgovinu naftom u zemlji, otkrili su anonimni zvaničnici. EU, takođe, razmatra da nametne strože sankcije velikim ruskim naftnim kompanijama ukidanjem trenutnih izuzetaka koje neke, poput "Rosnjefta", sada uživaju. Na stolu je i zabrana izvoza većeg broja robe i hemikalija koje koristi vojna industrija Moskve, uz trgovinska ograničenja za strane firme, uključujući i one u Kini, koje snabdevaju te proizvode.

Britanski "Rojters" je juče objavio da će EK u petak predstaviti 19. paket sankcija Rusiji, kojom će biti obuhvaćene i dve banke centralnoazijske zemlje.

Peskov: Ne menjamo stav! PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da kijevski režim i Evropa čine sve što mogu kako bi nametnuli SAD svoje predloge o sankcijama Rusiji. - Oni čine sve da uvuku Vašington u svoju orbitu i nametnu te sankcije. Nikakva ograničenja neće moći da primoraju RF da promeni svoj dosledni stav, koji je naš predsednik više puta izražavao. Ovaj neviđeni broj sankcija, uvedenih našoj zemlji u poslednje, moglo bi se reći, skoro četiri godine, nije imao nikakvog efekta - rekao je Peskov za list "Lajf".