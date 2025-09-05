DUŽNOST PREMA BRAĆI: Kim DŽong Un dao važno obećanje Rusima
DEMOKRATSKA Narodna Republika Koreja će u potpunosti podržati borbu Rusije za odbranu svog suvereniteta i teritorije.
To je izjavio severnokorejski lider Kim Džong Un, čije je reči na svečanom prijemu povodom predstojeće 77. godišnjice osnivanja republike preneo ambasador DNRK u Rusiji.
- Smatramo ovo našom dužnošću prema našoj braći. Ostaćemo verni ugovoru između DNRK i Ruske Federacije - naglasio je Kim Džong Un.
