DUŽNOST PREMA BRAĆI: Kim DŽong Un dao važno obećanje Rusima

05. 09. 2025. u 19:39

DEMOKRATSKA Narodna Republika Koreja će u potpunosti podržati borbu Rusije za odbranu svog suvereniteta i teritorije.

Foto: Profimedia/Sputnik

To je izjavio severnokorejski lider Kim Džong Un, čije je reči na svečanom prijemu povodom predstojeće 77. godišnjice osnivanja republike preneo ambasador DNRK u Rusiji.

- Smatramo ovo našom dužnošću prema našoj braći. Ostaćemo verni ugovoru između DNRK i Ruske Federacije - naglasio je Kim Džong Un.

