NEBENZJA OBJASNIO: Evo šta je potrebno za trajan mir u Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

04. 09. 2025. u 19:18

SVE zainteresovane strane moraju priznati nove teritorijalne realnosti kako bi došlo do trajnog mira u Ukrajini, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

''Rusija je spremna za političko i diplomatsko rešenje krize. Istovremeno, neophodno je shvatiti da kako bi se dostigao zaista trajan mir, potrebno je da sve zainteresovane strane moraju uzeti u obzir nove teritorijalne realnosti, nakon što su Krim i četiri regiona postali deo Ruske Federacije'', rekao je Nebenzja tokom zasedanja Generalne skupštine UN o Ukrajini, prenosi agencija RIA.

On je dodao da zapadni partneri Kijeva svim snagama pokušavaju da navodno potkopaju dogovore postignute na rusko-ameirčkom samitu održanom nedavno na Aljasci, što bi, prema njegovim rečima, moglo da dovede do održivog i dugoročnog rešenja ukrajinske krize.

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Donalda Trampa održan sredinom avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci i trajao je oko tri sata.
 

(Tanjug)

