NEBENZJA OBJASNIO: Evo šta je potrebno za trajan mir u Ukrajini
SVE zainteresovane strane moraju priznati nove teritorijalne realnosti kako bi došlo do trajnog mira u Ukrajini, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
''Rusija je spremna za političko i diplomatsko rešenje krize. Istovremeno, neophodno je shvatiti da kako bi se dostigao zaista trajan mir, potrebno je da sve zainteresovane strane moraju uzeti u obzir nove teritorijalne realnosti, nakon što su Krim i četiri regiona postali deo Ruske Federacije'', rekao je Nebenzja tokom zasedanja Generalne skupštine UN o Ukrajini, prenosi agencija RIA.
On je dodao da zapadni partneri Kijeva svim snagama pokušavaju da navodno potkopaju dogovore postignute na rusko-ameirčkom samitu održanom nedavno na Aljasci, što bi, prema njegovim rečima, moglo da dovede do održivog i dugoročnog rešenja ukrajinske krize.
Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Donalda Trampa održan sredinom avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci i trajao je oko tri sata.
(Tanjug)
