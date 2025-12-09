Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA BABIŠOM: Čestitao mu na imenovanju za premijera Češke

В. Н.

09. 12. 2025. u 11:52

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa novoimenovanim predsednikom Vlade Republike Češke Andrejem Babišom.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА БАБИШОМ: Честитао му на именовању за премијера Чешке

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Razgovarao sam sa dragim prijateljem i čestitao mu na imenovanju za ozbiljnu i odgovornu dužnost predsednika Vlade Republike Češke, koju preuzima u izazovnim i složenim vremenima koja zahtevaju svu razboritost državnika i mudrost nastalu iz bogatog iskustva. Entuzijazam, posvećenost i velika energija koju je uvek ulagao u dobrobit građana Češke, daće i ovoga puta novu snagu njegovoj zemlji na putu napretka, u čemu će Srbija uvek biti dobar i iskren partner. Uveren sam da ćemo nastaviti da radimo na učvršćivanju saradnje, kako bismo naše zemlje uveli u novu eru stabilnosti i prosperiteta - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

