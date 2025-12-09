VUČIĆ RAZGOVARAO SA BABIŠOM: Čestitao mu na imenovanju za premijera Češke
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa novoimenovanim predsednikom Vlade Republike Češke Andrejem Babišom.
- Razgovarao sam sa dragim prijateljem i čestitao mu na imenovanju za ozbiljnu i odgovornu dužnost predsednika Vlade Republike Češke, koju preuzima u izazovnim i složenim vremenima koja zahtevaju svu razboritost državnika i mudrost nastalu iz bogatog iskustva. Entuzijazam, posvećenost i velika energija koju je uvek ulagao u dobrobit građana Češke, daće i ovoga puta novu snagu njegovoj zemlji na putu napretka, u čemu će Srbija uvek biti dobar i iskren partner. Uveren sam da ćemo nastaviti da radimo na učvršćivanju saradnje, kako bismo naše zemlje uveli u novu eru stabilnosti i prosperiteta - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
VUČIĆ U SREDU UVEČE U BRISELU: Ide na svečanu večeru, ovo je velika čast za Srbiju
08. 12. 2025. u 14:23
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)