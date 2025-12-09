HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
Jer, upravo su se srpski navijači, i to pristalice Partizana, pohvalile velikim plenom iz Hrvatske.
"Grobari" iz dva kraja Beograda, Dorćola i Zvezdare, uspeli su da otmu jednu od važnijih zastava zagrebačkih "Bed blu bojsa" i njome se pohvale na društvenim mrežama.
Navijačka zastava je za tifoze svojevrsna "svetinja" i kao takva se uvek čuva, a istovremeno je i glavna "meta" rivalskih grupa, zbog čega često i dolazi do tuča n avijača.
Ovoga puta, jedna takva zastava BBB-a, koja se nalazila i na centralnom mestu tribine Panatinaikosovih huligana Gejt 13 (grčki Θύρα 13), i to jer "zločesti plavi dečki" imaju bratske odnose sa navijačima PAO-a, završila je u rukama beogradskih "grobara".
Evo i kako ona izgleda:
Podsetimo, nedavnom derbiju u Zagrebu prisustvovalo je oko 17.000 ljudi, zbog raznih incidenata uhapšeno je više desetina navijača, a sam derbi Dinamo Zagreb - Hajduk Split završen je na najneverovatniji način (VIDEO).
