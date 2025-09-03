MOST NA SICILIJI NIJE TROŠAK ZA NATO: Neuspeo pokušaj Rima da prelaz preko moreuza prikaže kao vojni izdatak koji zahteva Amerika
POKUŠAJ italijanske Vlade da u svoje vojne izdatke uključi sredstva uložena za most preko moreuza Mesine, a u skladu sa novim ciljem NATO za izdavajanje pet procenata bruto društvenog proizvoda zemlja članica za naoružanje, suočava se sa čvrstim protivljenjem SAD.
-Most preko moreuza kod Mesine ne može da bude uključen u vojnu potrošnju NATO, prenosi agencija Blumberg poruku američkog ambasadora pri Alijansi Metju Vitakera.
Vitaker je podvukao da je već razgovarao sa nekim zemljama članacama NATO koje imaju veoma širok pogled na odbrambene rashode i da je „veoma važno“ da se cilj od pet procenata odnosi na odbrambene i srodne rashode te da se „čvrsto preuzme“ obaveza. Naglasio je da „veoma pažljivo“ prati ovo pitanje.
Ideja o ukljičivanju troškova mosta od najmanje 13,5 milijardi evra za „bezbednosne„ rashode Ministarstvo odbrane je najavilo početkom jula obrazloženjem da bi „stabilna infrastruktura za prelazak moreuza koja može da obezbedi fizičku i logističku vezu između Sicilije i kontinenta dovela do smanjenja vremena potrebnog za raspoređivanje vojnih snaga“.
Isti koncept Vlada je uputila i Briselu, uz dodatak, da pored mosta, u vojne rashode uključi i novi lukobran za luku u Đenovi. Međutim, tome se protivi administracija američkog predsednika Donalda Trampa.
