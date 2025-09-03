Svet

"NIKO NE PRAVI ZAVERE PROTIV AMERIKE" Peskov: Niko nema vremena za to

03. 09. 2025. u 12:03

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je figurativno govorio o „zaveri protiv Sjedinjenih Država“ - niko ne pravi takve zavere, niko nema vremena za to, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Nadajmo se da je to bilo rečeno u nekom figurativnom smislu, da nije bilo rečeno u bukvalnom smislu. Posebno što nije bilo nikakvih zavera - rekao je Peskov novinarima.

