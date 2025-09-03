OVO JE 5 KINESKIH ORUŽJA NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU: Američki mediji su posebno izdvojili rakete i dronove

SA učešćem više od 10.000 vojnika i stotinama komada naprednog naoružanja, parada će otkriti rastuću vojnu moć Kine pod Sijevim vođstvom. Kineski predsednik je postavio cilj da modernizuje najveću stajaću vojsku na svetu.

Foto printskrin/oruzjeonline.com





Foto printskrin YouTube/The Military Curiosity

Ova drumska balistička raketa srednjeg dometa, koju američki posmatrači ponekad nazivaju „Ubica Guama“, verovatno je nadograđena verzija ovog oružja. Sa dometom od 4.000 kilometara, rakete bi mogle da pogode ciljeve daleko izvan Kine, uključujući američke vojne baze na Guamu.





Foto: Printscreen/Jutjub/CGTN

Kina obično koristi oznaku „YJ“ za protivbrodske rakete, pa se veruje da je YJ-17 nova verzija DF-17, balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim klizećim vozilom. U kombinaciji sa ostalim protivbrodskim raketama na paradi, koje bi sve mogle biti lansirane sa ratnih brodova u najvećoj, kineskoj, pomorskoj floti na svetu, YJ-17 šalje poruku da su američki nosači aviona ranjivi bilo gde u regionu.



Vazdušni dronovi i „lojalni pomoćnik“: Kina bi mogla postati prva zemlja koja će koristiti ono što je poznato kao dron „lojalni pomoćnik“. Lojalni pomoćnik leti pod komandom borbenog aviona ili bombardera sa posadom uz pomoć veštačke inteligencije i može da obavlja uloge kao što su izviđanje, elektronsko ometanje, mamci ili eventualno sredstvo za vazdušne napade, noseći sopstvene rakete ili bombe.



Laser za protivvazdušnu odbranu: Kina bi mogla da predstavi laser postavljen na dugačkom kamionu sa osam točkova, koji bi mogao da sadrži dodatnu električnu energiju potrebnu za rešavanje problema male snage u prethodnim laserskim oružjima. Laseri spadaju u klasu koja se naziva „oružje usmerene energije“. Ovo oružje se oslanja na elektromagnetnu energiju da bi onesposobilo metu toplotom, poremećajem unutrašnjih električnih sistema ili zaslepljivanjem senzora kao što su optika i radar.



Podvodni dronovi: Možda ćemo videti debi dva ekstra velika podvodna drona (XLUUV), iz oblasti pomorskog ratovanja gde je Kina svetski lider, barem po njihovom broju, prema rečima stručnjaka za podmornice H. I. Satona.

