OVO JE 5 KINESKIH ORUŽJA NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU: Američki mediji su posebno izdvojili rakete i dronove
SA učešćem više od 10.000 vojnika i stotinama komada naprednog naoružanja, parada će otkriti rastuću vojnu moć Kine pod Sijevim vođstvom. Kineski predsednik je postavio cilj da modernizuje najveću stajaću vojsku na svetu.
YJ-17 i protivbrodske rakete: Kina obično koristi oznaku „YJ“ za protivbrodske rakete, pa se veruje da je YJ-17 nova verzija DF-17, balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim klizećim vozilom. U kombinaciji sa ostalim protivbrodskim raketama na paradi, koje bi sve mogle biti lansirane sa ratnih brodova u najvećoj, kineskoj, pomorskoj floti na svetu, YJ-17 šalje poruku da su američki nosači aviona ranjivi bilo gde u regionu.
Vazdušni dronovi i „lojalni pomoćnik“: Kina bi mogla postati prva zemlja koja će koristiti ono što je poznato kao dron „lojalni pomoćnik“. Lojalni pomoćnik leti pod komandom borbenog aviona ili bombardera sa posadom uz pomoć veštačke inteligencije i može da obavlja uloge kao što su izviđanje, elektronsko ometanje, mamci ili eventualno sredstvo za vazdušne napade, noseći sopstvene rakete ili bombe.
Laser za protivvazdušnu odbranu: Kina bi mogla da predstavi laser postavljen na dugačkom kamionu sa osam točkova, koji bi mogao da sadrži dodatnu električnu energiju potrebnu za rešavanje problema male snage u prethodnim laserskim oružjima. Laseri spadaju u klasu koja se naziva „oružje usmerene energije“. Ovo oružje se oslanja na elektromagnetnu energiju da bi onesposobilo metu toplotom, poremećajem unutrašnjih električnih sistema ili zaslepljivanjem senzora kao što su optika i radar.
Podvodni dronovi: Možda ćemo videti debi dva ekstra velika podvodna drona (XLUUV), iz oblasti pomorskog ratovanja gde je Kina svetski lider, barem po njihovom broju, prema rečima stručnjaka za podmornice H. I. Satona.
(CNN)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VITAKER: SAD neće uvoditi carine Kini dok traju trgovinski pregovori
02. 09. 2025. u 20:34
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)