GRUPA ROBIJAŠA POBEGLA IZ ZATVORA: U toku potraga za beguncima (FOTO)
GRUPNO bekstvo iz zatvora u Jekaterinburgu potvrdila je Komisija za borbu protiv terorizma Sverdlovske oblasti.
Navodi se da mladići možda nose tamnu odeću i da im lica prekrivaju kape.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je danas raspisalo poternice za Aleksandrom Čerepanovim i Ivanom Krjukovim.
