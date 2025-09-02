Svet

VATRENA BUKTINJA 4 DANA GUTA SVE PRED SOBOM: Gasi je 20 helikoptera i više od 2.000 ljudi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 00:22

JEDAN od najvećih šumskih požara u Turskoj ove godine zahvatio je južnu provinciju Denizli, a 20 helikoptera i više od 2.000 ljudi bori se sa vatrom, saopštile su danas pokrajinske vlasti.

Foto Tanjug/AP/Michael Varaklas

Požar je izbio 29. avgusta, a njegovo gašenje traje četiri dana bez prestanka, javlja Anadolija.

Kako su saopštile pokrajinske vlasti, šumski požar u oblasti Buldan gasi 20 helikoptera, 619 vozila i 2.205 ljudi, a intenzitet požara se smanjuje i gašenje se nastavlja.

G.Šljivić

Zbog požara, evakuisani su stanovnici dva sela.

Turska Generalna direkcija za šumarstvo je saopštila da su od početka godine gašena i stavljena pod kontrolu ukupno 2.476 šumskih požara.

Osim u Denizliju, u toku su vazdušne i kopnene intervencije na gašenju šumskih požara i u Karabuku i Ajdinu.

(Tanjug)

