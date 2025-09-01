Od ŠOS-a do BRIKS-a: O čemu su razgovarali Putin i Modi

RUSIJA i Indija održavaju posebne odnose već decenijama – odnose prijateljstva i poverenja. To je temelj za razvoj naših odnosa u budućnosti, poručio je Putin.

Foto: Profimedia

Rusko-indijska saradnja se aktivno razvija na principima posebnog privilegovanog strateškog partnerstva, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa indijskim premijerom Narendrom Modijem na marginama samita ŠOS-a.

Ruski lider je izjavio da su on i delegacija veoma srećni zbog sastanka sa indijskim kolegama.

- Simbolično je što se on (sastanak) odvija na marginama samita ŠOS-a, organizacije koja omogućava da se ujedine napori šefova država Globalnog Juga i Istoka u pravcu stvaranja arhitekture ravnopravne i nedeljive bezbednosti u Evroaziji - primetio je Putin.

Šef ruske države je podsetio da se 21. decembra navršava 15 godina od usvajanja Zajedničke izjave u kojoj je istaknut prelazak rusko-indijskih odnosa na nivo posebnog privilegovanog strateškog partnerstva.

- Sa sigurnošću možemo reći da se višeslojne rusko-indijske veze aktivno razvijaju na tim principima - zaključio je ruski predsednik.

Dodao je da je uspostavljena saradnja na više nivoa, kao i da trgovinska i ekonomska saradnja u celini pokazuju pozitivu dinamiku. Razvija se turistička razmena, a one strane tesno koordinišu svoje napore na međunarodnoj sceni – u okviru UN-a, BRIKS-a, G20, i naravno, u ŠOS-u.

Ove dve države i danas imaju dobru priliku da razgovaraju o ključnim zadacima daljeg razvoja svog sveobuhvatnog bilateralnog partnerstva u raznim oblastima.

- Rusija i Indija održavaju posebne odnose već decenijama – odnose prijateljstva i poverenja. To je temelj za razvoj naših odnosa u budućnosti, i ti odnosi su apsolutno nestranački i uživaju podršku ogromne većine naroda naših zemalja - poručio je Putin.

Indijski premijer Narendra Modi je zauzvrat, svom ruskom prijatelju poručio da mu je veoma drago što ga vidi, kao i da svaki put kada se sretne s njim "oseća nešto posebno".

Provёl otličnuю vstreču s Prezidentom Putinыm na polяh sammita ŠOS v Tяnьczine. Obsudili puti uglubleniя dvustoronnego sotrudničestva vo vseh sferah, vklюčaя torgovlю, udobreniя, kosmos, bezopasnostь i kulьturu. Obmenяlisь mneniяmi o regionalьnыh i globalьnыh processah, vklюčaя… pic.twitter.com/VKr3nK5sLh — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Dodao je da takvi susreti omogućavaju redovnu razmenu mišljenja o raznim pitanjima.

- Mi smo u stalnom kontaktu. Između naše dve strane redovno se održavaju sastanci na visokom nivou. U decembru ove godine, milijardu i 400 miliona Indijaca s nestrpljenjem Vas očekuje u Indiji povodom 23. godišnjeg samita između naših zemalja - istakao je Modi.

On je napomenuo da to svedoči o tome koliko je duboko i sveobuhvatno njihovo posebno privilegovano strateško partnerstvo.

- Čak i u najtežim okolnostima, Indija i Rusija su uvek išle napred, rame uz rame. Naša bliska saradnja ima značaj ne samo za narode naše dve zemlje, već i za očuvanje globalnog mira, stabilnosti i prosperiteta - poručio je indijski premijer.

Kada je reč o tekućem konfliktu u Ukrajini, Modi je istakao da on i ruski lider redovno razmenjuju mišljenja.

- Pozdravljamo sve napore koji su nedavno uloženi u cilju uspostavljanja mira i nadamo se da će sve strane ovom pitanju pristupiti konstruktivno. Neophodno je tražiti puteve za što skoriji završetak sukoba i uspostavljanje mira. To je poziv celog čovečanstva - podvukao je Modi.

Na kraju, još jednom se zahvalio ruskom predsednik Vladimiru Putinu, istakavši da mu je veoma drago što ga vidi.

(RT)