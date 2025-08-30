Svet

POLICIJA O UBISTVO PARUBIJA: Sve je pažljivo isplanirano, u toku je analiza kamera

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 21:11

NAČELNIK Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, Aleksandar Šljahovski izjavio je danas da je ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija bilo pažljivo isplanirano.

ПОЛИЦИЈА О УБИСТВО ПАРУБИЈА: Све је пажљиво испланирано, у току је анализа камера

Foto Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

-Jasno je da je zločin veoma pažljivo isplaniran. I zločinac se veoma pažljivo pripremao za njegovo izvršenje, rekao je Šljahovski na brifingu za novinare, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, u toku je analiza kamera za video nadzor duž rute prilaska i odlaska ubice, kao i identifikacija i ispitivanje svedoka i očevidaca kako bi se dobile potpune informacije koje bi pomogle u identifikaciji ubice.

On je odbio da navede više detalja.

Šljahovski je napomenuo da službenici za sprovođenje zakona istražuju da li je Andrej Parubij dobijao pretnje.

-Trenutno proučavamo i analiziramo ovo pitanje, rekao je.

U Lavovu je pokrenuta specijalna policijska operacija Sirena zbog ubistva bivšeg predsedavajućeg Vrhovne rade, objavila je kancelarija državnog tužilaštva na svom Telegram kanalu.

Prema preliminarnim podacima, danas je u Lavovu nepoznati muškarac ispalio osam hitaca na političara, nakon čega je Parubij preminuo na licu mesta.

Pozivajući se na neimenovane izvore u agencijama za sprovođenje zakona novinar Vitalij Glagola je objavio na svom Telegram kanalu da je političara ubila osoba prerušena u kurira Glova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu