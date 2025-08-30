POLICIJA O UBISTVO PARUBIJA: Sve je pažljivo isplanirano, u toku je analiza kamera
NAČELNIK Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, Aleksandar Šljahovski izjavio je danas da je ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija bilo pažljivo isplanirano.
-Jasno je da je zločin veoma pažljivo isplaniran. I zločinac se veoma pažljivo pripremao za njegovo izvršenje, rekao je Šljahovski na brifingu za novinare, prenosi Ukrinform.
Kako je naveo, u toku je analiza kamera za video nadzor duž rute prilaska i odlaska ubice, kao i identifikacija i ispitivanje svedoka i očevidaca kako bi se dobile potpune informacije koje bi pomogle u identifikaciji ubice.
On je odbio da navede više detalja.
Šljahovski je napomenuo da službenici za sprovođenje zakona istražuju da li je Andrej Parubij dobijao pretnje.
-Trenutno proučavamo i analiziramo ovo pitanje, rekao je.
U Lavovu je pokrenuta specijalna policijska operacija Sirena zbog ubistva bivšeg predsedavajućeg Vrhovne rade, objavila je kancelarija državnog tužilaštva na svom Telegram kanalu.
Prema preliminarnim podacima, danas je u Lavovu nepoznati muškarac ispalio osam hitaca na političara, nakon čega je Parubij preminuo na licu mesta.
Pozivajući se na neimenovane izvore u agencijama za sprovođenje zakona novinar Vitalij Glagola je objavio na svom Telegram kanalu da je političara ubila osoba prerušena u kurira Glova.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BUNT KOMANDANATA VSU: Žele da zabrane blage kazne za vojno osoblje
30. 08. 2025. u 20:37
BRITANSKI MEDIJI: Tramp razmatra slanje američkih privatnih vojski u Ukrajinu
30. 08. 2025. u 22:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)