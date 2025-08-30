POLICIJA O UBISTVO PARUBIJA: Sve je pažljivo isplanirano, u toku je analiza kamera

NAČELNIK Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, Aleksandar Šljahovski izjavio je danas da je ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija bilo pažljivo isplanirano.

Foto Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

-Jasno je da je zločin veoma pažljivo isplaniran. I zločinac se veoma pažljivo pripremao za njegovo izvršenje, rekao je Šljahovski na brifingu za novinare, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, u toku je analiza kamera za video nadzor duž rute prilaska i odlaska ubice, kao i identifikacija i ispitivanje svedoka i očevidaca kako bi se dobile potpune informacije koje bi pomogle u identifikaciji ubice.

On je odbio da navede više detalja.

Šljahovski je napomenuo da službenici za sprovođenje zakona istražuju da li je Andrej Parubij dobijao pretnje.

-Trenutno proučavamo i analiziramo ovo pitanje, rekao je.

U Lavovu je pokrenuta specijalna policijska operacija Sirena zbog ubistva bivšeg predsedavajućeg Vrhovne rade, objavila je kancelarija državnog tužilaštva na svom Telegram kanalu.

Prema preliminarnim podacima, danas je u Lavovu nepoznati muškarac ispalio osam hitaca na političara, nakon čega je Parubij preminuo na licu mesta.

Pozivajući se na neimenovane izvore u agencijama za sprovođenje zakona novinar Vitalij Glagola je objavio na svom Telegram kanalu da je političara ubila osoba prerušena u kurira Glova.

(Tanjug)

