POŽAR NA PIJACI U VOLGOGRADU: Spašeno šestoro ljudi, evakuisano 600
ŠEST ljudi je spaseno iz požara na pijaci u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz ugroženog područja, a požar je lokalizovan, saopštila je danas pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije.
- Šest ljudi je spaseno iz požara u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz područja pijace. Požar je lokalizovan. Gašenje požara se nastavlja - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi RAI Novosti.
Pijačne tezge su se zapalile na površini od oko 100 kvadratnih metara, a prema preliminarnim podacima vlasti, nema žrtava i uzrok požara se razjašnjava.
Pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije saopštila da se površina požara povećala na tri hiljade kvadratnih metara, a gašenje je otežano gustom gradnjom.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)