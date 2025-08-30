POŽAR NA PIJACI U VOLGOGRADU: Spašeno šestoro ljudi, evakuisano 600

ŠEST ljudi je spaseno iz požara na pijaci u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz ugroženog područja, a požar je lokalizovan, saopštila je danas pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije.

Foto: Unsplash

- Šest ljudi je spaseno iz požara u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz područja pijace. Požar je lokalizovan. Gašenje požara se nastavlja - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi RAI Novosti.

Pijačne tezge su se zapalile na površini od oko 100 kvadratnih metara, a prema preliminarnim podacima vlasti, nema žrtava i uzrok požara se razjašnjava.

Pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije saopštila da se površina požara povećala na tri hiljade kvadratnih metara, a gašenje je otežano gustom gradnjom.