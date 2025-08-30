Svet

POŽAR NA PIJACI U VOLGOGRADU: Spašeno šestoro ljudi, evakuisano 600

Танјуг

30. 08. 2025. u 13:12

ŠEST ljudi je spaseno iz požara na pijaci u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz ugroženog područja, a požar je lokalizovan, saopštila je danas pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije.

ПОЖАР НА ПИЈАЦИ У ВОЛГОГРАДУ: Спашено шесторо људи, евакуисано 600

Foto: Unsplash

- Šest ljudi je spaseno iz požara u Volgogradu, 600 ljudi je evakuisano iz područja pijace. Požar je lokalizovan. Gašenje požara se nastavlja - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi RAI Novosti.

Pijačne tezge su se zapalile na površini od oko 100 kvadratnih metara, a prema preliminarnim podacima vlasti, nema žrtava i uzrok požara se razjašnjava.

Pres-služba ruskog ministarstva za vanredne situacije saopštila da se površina požara povećala na tri hiljade kvadratnih metara, a gašenje je otežano gustom gradnjom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!