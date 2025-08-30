"SPREMAN SAM DA PREUZMEM TRAMPOVO MESTO AKO MU SE NEŠTO DESI": Oglasio je Vens nakon spekulacija o smrti američkog predsednika

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens izjavio je da je spreman da preuzme predsedničku dužnost "ako se, ne daj Bože, dogodi nekakva strašna tragedija Donaldu Trampu", preneli su danas američki mediji.

Međutim, u opširnom intervjuu za USA TODAY, Vens je rekao da je uveren da će predsednik Tramp nastaviti da obavlja predsedničke dužnosti do kraja svog mandata.

Mediji prenose da su internet preplavile spekulacije o smrti američkog predsednika Donalda Trampa nakon što su korisnici društvene mreže X počeli da postavljaju pitanja o njegovom nestanku iz javnosti u poslednjih nekoliko dana, kao i o tvrdnjama da nije zdrav.

Tema je dodatno dobila na značaju nakon što su korisnici X-a primetili veliku modricu koja se ponovno pojavila na Trampovoj desnoj ruci, a potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio kako je "spreman da postane predsednik" u slučaju da se Trampu dogodi "strašna tragedija".

- Tramp ima neverovatnu energiju - on je osoba koja poslednja telefonira noću i prvi je koji se budi ujutru. Događaju se strašne tragedije, ali vrlo sam uveren da je predsednik Sjedinjenih Država u dobroj formi, da će odslužiti ostatak svog mandata i učiniti velike stvari za američki narod - izjavio je Vens.

Tramp se u javnosti nije pojavio više od nekoliko dana, odnosno od 25. avgusta, a dodatnu sumnji unosi i to što su neki naveli da predsednik SAD nema zakazane "nikakve javne sastanke ili pojavljivanja za 30. i 31. avgust".