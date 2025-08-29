MAKRON NAZVAO PUTINA ČUDOVIŠTEM: Moskva hitno regovala

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izazvao je buru kada je Vladimira Putina nazvao „predatorom“ i „čudovištem“. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro mu je odgovorilo, poručujući da prelazi granicu pristojnosti i vređa ruski narod.

Foto: EPA

Francuski predsednik Emanuel Makron izazvao je žestoku reakciju Moskve nakon što je u jednom intervjuu ruskog predsednika Vladimira Putina nazvao „predatorom“ i „čudovištem“. Rusija je njegove reči ocenila kao „vulgarne uvrede“ i direktno ga optužila za prelazak granice političke pristojnosti, prenose francuski mediji.

Makron je u razgovoru za francusku televiziju LCI prošle nedelje upozorio evropske lidere da nikako ne treba da se oslone na Putina. „Da bi opstao, (Putin) mora stalno da se hrani. To znači da je predator, čudovište koje stoji pred našim vratima“, izjavio je francuski predsednik.

Ove reči došle su neposredno posle njegovog sastanka u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, gde je razgovarao o ratu u Ukrajini i bezbednosnim izazovima za Evropu.

Na Makronovu izjavu reagovalo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Portparolka Marija Zaharova javno je osudila francuskog predsednika, tvrdeći da je time duboko uvredio i rusku državu i njen narod. „Takvi komentari prelaze granicu ne samo razboritosti, već i elementarne pristojnosti. Ovo su vulgarne uvrede protiv Rusije i naših građana“, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Zvanična Moskva već duže vreme kritikuje Francusku zbog njene uloge u sukobu, ističući da Pariz aktivno podržava Kijev i time doprinosi eskalaciji rata. Francuska je, podseća se, od februara 2022. godine i početka ruske vojne operacije u Ukrajini bila jedan od najlojalnijih partnera Kijeva, obezbeđujući mu vojnu tehniku, naoružanje i finansijsku pomoć.

