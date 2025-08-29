SKANDAL TRESE VELIKU BRITANIJU: Starmer na udaru kritika zbog navodnog "problema sa ženama" u kabinetu

PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer suočava se sa oštrim kritikama zbog načina na koji je postupao prilikom smene njegove glavne lične sekretarice, Nin Pandit, piše Telegraf pozivajući se na izvore.

Foto: Profimedia

Pandit je druga visoka zvaničnica koja je napustila Dauning strit za manje od godinu dana, što je pokrenulo optužbe o potencijalnom "problemu sa ženama" unutar laburističke vlade, piše londonski list.

Nin Pandit, koja je na funkciju imenovana u oktobru 2024, biće zamenjena nakon što je, prema izvorima, Starmer izgubio poverenje u njenu efikasnost.

Navodi se da je bila predmet kritika u medijima i interno ocenjena kao "beskorisna".

Slična situacija dogodila se i sa Su Grej, bivšom šeficom kabineta, koja je otpuštena ubrzo nakon što je britanski premijer stupio na dužnost.

Izvori bliski Dauning stritu izrazili su nezadovoljstvo zbog načina na koji je organizovana smena Pandit, navodeći da je postupanje bilo "loš imidž" za vladu i da su izveštaji protiv nje medijima bili "netačni i nepotrebno okrutni".

Nova funkcija Pandit biće u oblasti kreiranja politike, dok se kao njen naslednik pominje Den Jork-Smit iz Ministarstva finansija, poznat po nepopularnim stavovima o poreskim reformama.

Poslanica Rouzi Dafild, koja je ranije napustila Laburističku partiju zbog, kako tvrdi, lošeg odnosa prema ženama, ponovo je optužila Starmera da vodi "klub dečaka" i da žene u njegovom timu brzo gube poverenje i bivaju smenjene.

"Ovaj najnoviji gubitak osoblja izgleda prati obrazac žena na visokim pozicijama koje dobijaju informacije o tome kada su padnu u nemilost i ubrzo nakon toga bivaju smenjene", navela je ona.

Dauning strit je odbacio optužbe i insistirao da premijer pokušava da reformiše vladu i poboljša njenu efikasnost.

Ipak, Starmerova prva godina na funkciji pratila je kontroverze, pad podrške u anketama, i optužbe o lošem upravljanju krizama, što se dodatno pojačalo usponom Reformističke stranke Najdžela Faraža.



(Tanjug)