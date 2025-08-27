ERDOGAN PREDSTAVIO PRVI PVO SISTEM PROIZVEDEN U TURSKOJ: Ovo je prelomni tenutak za zemlju (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan predstavio je danas prvi sistem protivvazdušne odbrane proizveden u Turskoj poznat kao Čelična kupola koji je isporučen turskoj vojsci i poručio da je to "prelomni trenutak za zemlju i njenu odbrambenu industriju".
- Danas snabdevamo našu vojsku sistemom Čelična kupola, koji se sastoji od 47 vozila vrednih 460 miliona dolara, što će izgraditi poverenje među saveznicima i uliti strah protivnicima - rekao je Erdogan na ceremoniji u objeku giganta odbrambene industrije Aselsan u Ankari, prenosi Dejli sabah.
Erdogan je Čeličnu kupolu, najavljenu u avgustu prošle godine, opisao kao "sistem sistema", koji integriše lokalno razvijene raketne baterije, radare, elektrooptičke senzore, komunikacione module i centre za komandovanje i kontrolu.
Isporuka uključuje sisteme protivvazdušne odbrane Hisar O 100 i Siper, radarske sisteme Alp 300-G i 100-G, sisteme za elektronsko ratovanje Puhu i Redet i vozila protivvazdušne odbrane kratkog dometa Korkut.
Čelična kupola kruniše godine investicija koje su pomogle Turskoj da se transformiše iz zemlje koja se u velikoj meri oslanja na opremu iz inostranstva u onu gde domaći sistemi zadovoljavaju skoro sve potrebe njene odbrambene industrije.
