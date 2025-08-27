ERDOGAN PREDSTAVIO PRVI PVO SISTEM PROIZVEDEN U TURSKOJ: Ovo je prelomni tenutak za zemlju (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan predstavio je danas prvi sistem protivvazdušne odbrane proizveden u Turskoj poznat kao Čelična kupola koji je isporučen turskoj vojsci i poručio da je to "prelomni trenutak za zemlju i njenu odbrambenu industriju".

Foto: Profimedia

- Danas snabdevamo našu vojsku sistemom Čelična kupola, koji se sastoji od 47 vozila vrednih 460 miliona dolara, što će izgraditi poverenje među saveznicima i uliti strah protivnicima - rekao je Erdogan na ceremoniji u objeku giganta odbrambene industrije Aselsan u Ankari, prenosi Dejli sabah.

Erdogan je Čeličnu kupolu, najavljenu u avgustu prošle godine, opisao kao "sistem sistema", koji integriše lokalno razvijene raketne baterije, radare, elektrooptičke senzore, komunikacione module i centre za komandovanje i kontrolu.

Foto: Profimedia

Isporuka uključuje sisteme protivvazdušne odbrane Hisar O 100 i Siper, radarske sisteme Alp 300-G i 100-G, sisteme za elektronsko ratovanje Puhu i Redet i vozila protivvazdušne odbrane kratkog dometa Korkut.

Türkiye has activated its homegrown Steel Dome project, produced by the Turkish defence company ASELSAN. The air defence and radar systems will strengthen the country's missile defence capabilities pic.twitter.com/UeroRrQY2J — TRT World (@trtworld) August 27, 2025

Čelična kupola kruniše godine investicija koje su pomogle Turskoj da se transformiše iz zemlje koja se u velikoj meri oslanja na opremu iz inostranstva u onu gde domaći sistemi zadovoljavaju skoro sve potrebe njene odbrambene industrije.