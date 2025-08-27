Svet

"UKRAJINA NE SME DA KAPITULIRA" Nemački kancelar Merc: Putin se sprema na novi rat

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ocenio je danas da bi kapitulacija Ukrajine samo dala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat.

- Ovaj rat mora da se završi. Ali ne po svaku cenu. Ne želimo da Ukrajina kapitulira. Takva kapitulacija će samo dati Rusiji vremena, a Putin će iskoristiti to vreme da se pripremi za sledeći rat - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i moldavskom predsednicom Majom Sandu u Kišinjevu, prenosi Gardijan.

On je naglasio da su "vrata Evropske unije otvorena" za Moldaviju i obećao da će nastaviti da podržava zemlju "na ovom putu koliko god je to moguće", uključujući i slanje nemačkih stručnjaka koji će pomoći u sprovođenju reformi.

Komentarišući zabrinutost Moldavije zbog agresivnog stava Rusije i ističući pokušaje Moskve da se meša u moldavsku demokratiju, Merc je napomenuo da Evropa ostaje dosledna "u očuvanju vaše slobode i suvereniteta".

Predsednica Moldavije Maja Sandu ugostila je danas trojicu evropskih lidera - povodom 34. godišnjice nezavisnosti Moldavije 1991. godine.

(Tanjug)

