"UKRAJINA NE SME DA KAPITULIRA" Nemački kancelar Merc: Putin se sprema na novi rat

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ocenio je danas da bi kapitulacija Ukrajine samo dala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat.

Foto: Profimedia

- Ovaj rat mora da se završi. Ali ne po svaku cenu. Ne želimo da Ukrajina kapitulira. Takva kapitulacija će samo dati Rusiji vremena, a Putin će iskoristiti to vreme da se pripremi za sledeći rat - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i moldavskom predsednicom Majom Sandu u Kišinjevu, prenosi Gardijan.

On je naglasio da su "vrata Evropske unije otvorena" za Moldaviju i obećao da će nastaviti da podržava zemlju "na ovom putu koliko god je to moguće", uključujući i slanje nemačkih stručnjaka koji će pomoći u sprovođenju reformi.

Komentarišući zabrinutost Moldavije zbog agresivnog stava Rusije i ističući pokušaje Moskve da se meša u moldavsku demokratiju, Merc je napomenuo da Evropa ostaje dosledna "u očuvanju vaše slobode i suvereniteta".

Predsednica Moldavije Maja Sandu ugostila je danas trojicu evropskih lidera - povodom 34. godišnjice nezavisnosti Moldavije 1991. godine.

(Tanjug)