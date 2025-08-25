Svet

LETOVANJE U ŠPANIJI SE PRETVORILO U HOROR: Više od 100 ljudi otrovano tokom ručka

25. 08. 2025. u 17:21

VIŠE od 100 ljudi je otrovano tokom ručka u jednom hotelu u Španiji .

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio u hotelu u letovalištu La Manga del Mar Menor. Žrtve su se žalile na loše raspoloženje. Posetioce je mučilo povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, pa čak i groznica, javlja EFE.

Čak 25 ljudi je prevezeno u bolnicu: dvoje je hospitalizovano, a ostalima je pružena ambulantna nega.

Napominje se da su vlasti naložile obustavu rada hotelske kuhinje i dezinfekciju prostorija. Preduzimaju se mere za utvrđivanje izvora infekcije.

