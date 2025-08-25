LETOVANJE U ŠPANIJI SE PRETVORILO U HOROR: Više od 100 ljudi otrovano tokom ručka
VIŠE od 100 ljudi je otrovano tokom ručka u jednom hotelu u Španiji .
Incident se dogodio u hotelu u letovalištu La Manga del Mar Menor. Žrtve su se žalile na loše raspoloženje. Posetioce je mučilo povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, pa čak i groznica, javlja EFE.
Čak 25 ljudi je prevezeno u bolnicu: dvoje je hospitalizovano, a ostalima je pružena ambulantna nega.
Napominje se da su vlasti naložile obustavu rada hotelske kuhinje i dezinfekciju prostorija. Preduzimaju se mere za utvrđivanje izvora infekcije.
Preporučujemo
PRESELO IM PEČENjE: Masovno trovanje na seoskoj slavi kod Vranja
03. 08. 2025. u 20:35
PRESELA IM SEOSKA SLAVA: Gosti se otrovali pečenjem, među njima bilo i dece
03. 08. 2025. u 11:45
OSUMNjIČEN MUŠKARAC: Trovao decu u letnjem kampu, optužen za zlostavljanje dece
01. 08. 2025. u 20:33
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)