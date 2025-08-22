TERORISTA OSTAJE IZA REŠETAKA: Sud u Italiji potvrdio pritvor Ukrajincu osumnjičenom za sabotažu Severnog toka
APELACIONI sud u Bolonji potvrdio je pritvor Serhija Kuznjecova (49), Ukrajinca optuženog za sabotažu gasovoda Severni tok u septembru 2022. godine.
Kuznjecov je uhapšen u Riminiju po nemačkoj poternici, prenela je Ansa.
Kuznjecov je negirao optužbe, tvrdeći da je bio u Ukrajini u vreme eksplozija.
Sledeće ročište zakazano je za 3. septembar, kada će biti doneta odluka o njegovoj ekstradiciji Nemačkoj.
Kuznjecov je danas pred sudom u Bolonji izveo gest ukrajinskog nacionalističkog simbola "trozupca", prenela je Ansa.
Osumnjičeni, 49-godišnjak podigao je tri prsta ispred Apelacionog suda, praveći znak ukrajinskog grba.
Taj gest, poznat kao simbol ukrajinskog identiteta, izazvao je pažnju novinara i fotografa koji su čekali ispred sudnice.
Kuznjecov je uhapšen zbog sumnje da je umešan u sabotažu gasovoda Severni tok, koja je prouzrokovala eksplozije tokom 2022. godine.
Nakon što je izveo gest, osumnjičenog su sprovele strane službe za izvršenje kazni do sudnice, gde će se razmatrati potvrda evropske poternice.
(Tanjug)
