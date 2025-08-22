SAD: Administracija proverava podatke 55 miliona nosilaca viza

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa vrši proveru podataka više od 55 miliona ljudi koji imaju validne vize u SAD, da bi utvrdila da li postoje određeni prekršaji koji bi mogli da dovedu do njihove deportacije.

Ovaj korak označava pooštravanje mera i prema strancima kojima je dozvoljen boravak u SAD, prenosi agencija AP.

Iz Stejt departmenta je za ovu agenciju rečeno da su svi nosioci američkih viza, među kojima su i turisti iz mnogih zemalja, predmet “kontinuirane provere” kojom se utvrđuju bilo kakve indicije da oni nisu podobni da dobiju dozvolu za ulazak, ili boravak u Americi.

Ukoliko se takve informacije otkriju, vize će im biti ukinute, a oni će biti deportovani.

Od dolaska predsednika Donalda Trampa na dužnost, njegova administracija je fokusirana na deportaciju ilegalnih migranata u SAD, kao i na nosiose studentskih viza.

Nova mera Stejt departmenta ukazuje da je stalni proces kontrole mnogo prisutniji i da bi mogao da znači da čak i onima kojima je odobren boravak u SAD, ta dozvola može naglo da bude ukinuta, navodi AP.

Stejt department je naveo da se u tom procesu traže indicije kao što je prekoračenje trajanja vize, kriminalne aktivnosti, pretnja po javnu bezbednost, bavljenje bilo kojim vidom terorističke aktivnosti, ili pružanje podrške terorističkoj organizaciji.

Zvaničnici navode da će revizija podataka svih nosilaca viza uključiti i njihove naloge na društvenim mrežama, policijska i dosijea imigracionih službi u njihovim zemljama, kao i eventualna kršenja američkih zakona dok borave u SAD.

Iz Stejt departmenta je ranije ove nedelje saopšteno da je od Trampovog povratka u Belu kuću ukinuto preko 6.000 studentskih viza zbog prekoračenja trajanja, ili kršenja lokalnih, državnih i federalnih zakona, kao što su vršenje napada, vožnja pod dejstvom alkohola ili droga, i podrška terorizmu, podsetio je AP.

