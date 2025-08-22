Svet

SAD: Administracija proverava podatke 55 miliona nosilaca viza

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 00:33

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa vrši proveru podataka više od 55 miliona ljudi koji imaju validne vize u SAD, da bi utvrdila da li postoje određeni prekršaji koji bi mogli da dovedu do njihove deportacije.

САД: Администрација проверава податке 55 милиона носилаца виза

Unsplash

Ovaj korak označava pooštravanje mera i prema strancima kojima je dozvoljen boravak u SAD, prenosi agencija AP.

Iz Stejt departmenta je za ovu agenciju rečeno da su svi nosioci američkih viza, među kojima su i turisti iz mnogih zemalja, predmet “kontinuirane provere” kojom se utvrđuju bilo kakve indicije da oni nisu podobni da dobiju dozvolu za ulazak, ili boravak u Americi.

Ukoliko se takve informacije otkriju, vize će im biti ukinute, a oni će biti deportovani.

Od dolaska predsednika Donalda Trampa na dužnost, njegova administracija je fokusirana na deportaciju ilegalnih migranata u SAD, kao i na nosiose studentskih viza.

Nova mera Stejt departmenta ukazuje da je stalni proces kontrole mnogo prisutniji i da bi mogao da znači da čak i onima kojima je odobren boravak u SAD, ta dozvola može naglo da bude ukinuta, navodi AP.

Stejt department je naveo da se u tom procesu traže indicije kao što je prekoračenje trajanja vize, kriminalne aktivnosti, pretnja po javnu bezbednost, bavljenje bilo kojim vidom terorističke aktivnosti, ili pružanje podrške terorističkoj organizaciji.

Zvaničnici navode da će revizija podataka svih nosilaca viza uključiti i njihove naloge na društvenim mrežama, policijska i dosijea imigracionih službi u njihovim zemljama, kao i eventualna kršenja američkih zakona dok borave u SAD.

Iz Stejt departmenta je ranije ove nedelje saopšteno da je od Trampovog povratka u Belu kuću ukinuto preko 6.000 studentskih viza zbog prekoračenja trajanja, ili kršenja lokalnih, državnih i federalnih zakona, kao što su vršenje napada, vožnja pod dejstvom alkohola ili droga, i podrška terorizmu, podsetio je AP.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA U SURČINU UHAPSILA KINESKOG DRŽAVLJANINA: Gradio bez dozvole pored EKSPO-a
Svet

0 0

POLICIJA U SURČINU UHAPSILA KINESKOG DRŽAVLJANINA: Gradio bez dozvole pored EKSPO-a

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su po nalogu javnog tužioca policijski službenici PS Surčin doneli rešenje o zadržavanju kineskog državljanina C.W. (47) zbog sumnje da je na jednom placu, koji se nalazi u neposrednoj blizini kompleksa "EXPO", u svojstvu investitora, izgradio dva objekta za koja nije prethodno izdata građevinska dozvola.

21. 08. 2025. u 21:49

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma