ZAKLETI RUSKI NEPRIJATELJ RAZOČARAO KIJEV: Nismo spremni, nećemo slati trupe u Ukrajinu
POLjSKA nije spremna da pruži Ukrajini nikakve druge bezbednosne garancije, osim logističke podrške saveznika u „koaliciji voljnih“, izjavio je poljski ministar odbrane zemlje Vladislav Kosinjak-Kamiš.
- Ne šaljemo svoje trupe u Ukrajinu, stvaramo infrastrukturnu podršku i podršku za savezničke trupe na poljskoj teritoriji, štitimo istočno krilo NATO-a. Postoji potpuno razumevanje uloge Poljske u ovom kontekstu - rekao je ministar, odgovarajući na pitanje novinara da li će Poljska potpisati poseban dokument sa Ukrajinom o bezbednosnim garancijama po analogiji sa članom 5 Severnoatlantskog sporazuma.
- Ne razmatramo nikakve druge opcije za (poljske) garancije osim o onome na čemu radimo poslednjih nekoliko meseci (u okviru "koalicije voljnih") - naglasio je političar.
On je skrenuo pažnju na činjenicu da je ideja njegovog italijanskog kolege Gvida Kroseta o korišćenju garantnih mehanizama NATO-a za Kijev samo jedan od predloga u diskusiji u procesu traženja „najboljih rešenja“.
Prema njegovim rečima, kada su u pitanju bezbednosne garancije za Ukrajinu, ključna je spremnost Sjedinjenih Američkih Država da ih pruže.
Kroseto je ranije u intervjuu za „Republiku“ izneo ideju italijanske premijerke Đorđe Meloni da bi korišćenje člana 5 NATO-a o kolektivnoj bezbednosti za pružanje bezbednosnih garancija Ukrajini bilo efikasnije rešenje nego slanje evropskog vojnog kontingenta. Alternativna opcija bi mogle biti garancije svake pojedinačne zemlje.
(Sputnjik)
