KINA RAZVIJA NOVU RAKETNU ODBRANU HQ-29: „Lovac na satelite“ koji menja ravnotežu moći u svemiru (VIDEO)

U KINESKIM društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje prikazuju misteriozni sistem protivraketne odbrane HQ-29, potencijalno jednu od najnaprednijih platformi za presretanje balističkih raketa i satelita u niskoj orbiti.

Prema izveštaju South China Morning Post od 17. avgusta 2025. godine, slike su napravljene tokom transporta ogromne šestoosovinske lansirne platforme, na kojoj su bila montirana dva kontejnera za rakete prečnika oko 1,5 metara.

Objavljene na mreži Weibo, fotografije su odmah izazvale spekulacije da se Peking sprema da premijerno prikaže novi sistem na vojnom paradi zakazanoj za 3. septembar, povodom 80 godina završetka Drugog svetskog rata.

„DVOSTRUKI LOVAC NA SATELITE“

Analitičari sa portala Avia.pro nazvali su HQ-29 „dvocijevnim lovcem na satelite“, aludirajući na njegovu mogućnost da deluje na visinama većim od 500 kilometara, gde bi mogao da uništava balističke projektile, ali i satelite u niskoj orbiti. Ova sposobnost stavlja ga u istu klasu sa najnaprednijim sistemima na svetu, poput ruskog S-500 Prometej ili američkog Standard Missile-3.

U poređenju sa postojećim kineskim sistemom HQ-19, koji funkcioniše na principu kinetičkog udara (slično američkom THAAD), HQ-29 je zamišljen za presretanje ciljeva u srednjoj i visokoj fazi leta. To znači da bi mogao da uništava projektile i pre nego što uđu u završnu fazu, značajno povećavajući stepen zaštite kineskog neba i svemirskog prostora.

POVEZIVANjE SA GLOBALNOM TRKOM U NAORUŽANjU

Iako Peking još uvek nije zvanično potvrdio postojanje sistema HQ-29, njegovo pojavljivanje ukazuje na stratešku odluku da se popuni praznina između sistema PVO srednjeg dometa, kao što je HQ-9, i strateških presretača sposobnih za dejstvo u svemiru.

Kretanje transporter-lansirne platforme u pravcu Pekinga dodatno je pojačalo glasine da će sistem biti javno prikazan već u septembru. Ako se to dogodi, HQ-29 će poslati snažnu poruku da Kina ne samo da razvija slojevitu protivraketnu odbranu, već i aktivno ulazi u sferu kontrole svemira, što do sada otvoreno rade samo SAD i Rusija.

TEHNIČKE I STRATEŠKE IMPLIKACIJE

Fotografije ukazuju da je HQ-29 znatno veći i moćniji od dosadašnjih kineskih presretača. Ogromni kontejneri sugerišu projektile sposobne da deluju na velikim visinama i daljinama, dok konfiguracija šestoosovinskog transportera podseća na lansere korišćene za vertikalna lansiranja strateških sistema.

Poređenja sa ruskim S-500 posebno su značajna, jer je taj sistem osmišljen za presretanje ciljeva u egzoatmosferskim uslovima. Ako se potvrde pretpostavke, HQ-29 bi Kinu doveo na isti nivo – omogućivši Pekingu da kombinuje odbranu protiv balističkih raketa sa mogućnošću napada na neprijateljske satelite, čime se otvara nova dimenzija u vojnoj strategiji.

GLOBALNI KONTEKST – KINA, RUSIJA I SAD

Razvoj HQ-29 dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države intenzivno ulažu u slojevitu raketnu odbranu i otpornost satelitskih sistema, dok Rusija raspoređuje S-500 i ulaže u nove sisteme za kontrolu svemira. U tom okruženju, HQ-29 postaje deo šire geopolitičke trke u naoružanju.

Eksperti smatraju da je kineski cilj dvostruk: zaštita teritorije od balističkih raketa i istovremeno stvaranje sposobnosti uskraćivanja protivniku korišćenja svemira. Ovakav razvoj događaja nagoveštava da će budući sukobi sve više zavisiti ne samo od kopna, mora i vazduha, već i od kontrole orbitalnog prostora.

Njegove karakteristike (domet oko 500 km, slojevita odbrana i ciljanje balističkih raketa i satelita u LEO) jasno pokazuje da se HQ-29 pozicionira rame uz rame sa S-500 i SM-3, a značajno prevazilazi HQ-19 po dometu i mogućnostima.

Ako se pojavi na paradi 3. septembra, HQ-29 će predstavljati ključni element kineske slojevite odbrane, ali i jasan signal Pekinga da želi da se pozicionira rame uz rame sa najvećim vojnim silama sveta. Time Kina pokazuje da više ne gradi samo defanzivne sisteme PVO, već oružja koja menjaju stratešku ravnotežu – ne samo na Zemlji, već i u svemiru.

