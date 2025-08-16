STRUČNJACI SU PRIMETILI: O čemu govore kravate Vladimira Putina i Donalda Trampa

NA prvi pogled, kravata je samo aksesoar, ali na drugi... Ona nosi snažnu poruku lidera Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su se sastali na samitu Aljasci.

Koje su poruke poslali ruski predsednik, Vladimir Putin, i američki lider, Donald Tramp, otkrio je ruski stručnjak.

Odlučnost, autoritet, sigurnost - upravo ovakvu poruku nosi crvena kravata, koja se naziva i "simbolom vlasti" i za koju su se odlučili i ruski predsednik, Vladimir Putin, i američki lider, Donald Tramp. Crvena boja se, prema predsedničkom protokolu, koristi i tokom važnih, "teških" pregovora, kakav je sigurno bio i ovaj na Aljasci.

Po rečima eksperata, različite nijanse crvene boje nisu tu samo da prenesu poruku auditorijumu, već i da na neki način upravljaju njime i oponentnom: "Crvena je boja koja privlači pažnju - to znači da je onaj koji je nosi spreman za susret", pojašnjava ruski modni ekspert Vladislav Lisovec za rusku novinsku agenciju TASS.

PUTIN SE ODLUČIO ZA BORDO KRAVATU

Vladimir Putin se za sastanak sa Donaldom Trampom odlučio za nešto svedeniju nijansu crvene boje - bordo. Time je on poručio da je on zreo i staložen: "Izbor tamnijih nijansi crvene boje govori o jako ozbiljnim namerama i o tome da je u pitanju čovek od reči, koji je mentalno dorastao zadatku", pojasnio je ekspert.

Putinu je, inače, bordo (ili kako je još nazivaju - burgundi) jedna od omiljeninih boja kada je reč o kravatama, a i vrlo je aktuelna u poslednje vreme: na poslednjih 8 od 10 telefonskih pres-konferencija Putin je nosio upravo ovakvu kravatu, kao i na poslednjih 10 ekonomskih foruma na kojima je učestvovao u Rusiji, piše TASS.

IZBOR TRAMPA PAO NA "PROVOKATIVNU CRVENU"

Američki predsednik, Donald Tramp, odlučio se za nešto "agresivniju" kravatu za razliku od Vladimira Putina - njegov izbor bila je kravata intenzivno crvene boje. "Ovo po pravilu znači da je sagovornik komunikativniji, otvoreniji za razgovor", prokomentarisao je izbor Trampa ruski stručnjak.

Doduše, Tramp je poznat po svojim (u najmanju ruku) ekstravagantnim kravatama: plavim, ljubičastim, zlatnim i žutim. Pritom, u gotovo svakom slučaju on bira da to budu intenzivniji tonovi, a ne prigušeniji: ako je plava kravata, onda je jarko plava, ako je žuta - onda je limun žuta pre nego boje senfa, ako je ljubičasta - drečava je, a ne umerena.

