"ODVRATNO, SRAMOTNO, BESKORISNO" Iz Ukrajine bljuju vatru posle sastanka Putina i Trampa

UKRAJINSKI portal Kyiv Independent objavio je oštar komentar povodom susreta predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina na Aljasci, nazvavši ga „odvratnim, sramotnim i, na kraju, beskorisnim“.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Tramp nije dobio ono što je želeo. Ali Putin? On je dobio sve - navodi se u tekstu.

Putin više nije izopštenik

Od trenutka kada je sleteo na američko tlo, ruski predsednik bio je „sav u osmehu“, piše Kyiv Independent, dodajući da Putin više nije međunarodni izopštenik, već lider kojem predsednik SAD odaje počast.

- Trampov prethodnik nazvao je Putina ubicom. Tramp mu je priredio kraljevski doček - stoji u uvodniku.

„Zelenski je doživeo javno poniženje, Putina su tetošili“

Uredništvo podseća i na hladan prijem koji je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski doživeo u Ovalnom kabinetu pre šest meseci, upoređujući to sa „razmaženošću“ kojom je Putin dočekan.

- Ukrajinski predsednik doživeo je javno poniženje. Ruski je bio tetošen. Oba prizora bila su sramotna - piše u tekstu.

- Tramp ne shvata da Putin Ukrajinu ne doživljava kao predmet pregovora. On Ukrajinu vidi kao deo Rusije, tačka. Za Putina i njegovu unutrašnju ekipu, ukrajinska nezavisnost je istorijska greška koju treba ispraviti - zaključuje Kyiv Independent.