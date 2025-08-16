KAKO SU SE RASTALI PUTIN I TRAMP? Pogledajte snimak iz prostorija vojne baze - Objavio ga je Kremlj (VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp rukovali su se nakon konferencije za štampu posle samita, pišu RIA Novosti.
Šefovi država su se rukovali nakon svojih izjava, a konferencija za novinare je završena bez odgovora na pitanja novinara.
Snimak opuštenog razgovora i rastanka dvojice predsednika objavljen je neposredno pred Putinovo poletanje sa Aljaske na Telegram kanalu Kremlja:
Rusko-američki samit održan je u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Ankoridžu. Sa ruske strane na sastanku učestvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog lidera Stiven Vitkof .
