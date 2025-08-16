Svet

KAKO SU SE RASTALI PUTIN I TRAMP? Pogledajte snimak iz prostorija vojne baze - Objavio ga je Kremlj (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 05:07

RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp rukovali su se nakon konferencije za štampu posle samita, pišu RIA Novosti.

КАКО СУ СЕ РАСТАЛИ ПУТИН И ТРАМП? Погледајте снимак из просторија војне базе - Објавио га је Кремљ (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Kremlin

Šefovi država su se rukovali nakon svojih izjava, a konferencija za novinare je završena bez odgovora na pitanja novinara.

Snimak opuštenog razgovora i rastanka dvojice predsednika objavljen je neposredno pred Putinovo poletanje sa Aljaske na Telegram kanalu Kremlja:

Rusko-američki samit održan je u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Ankoridžu. Sa ruske strane na sastanku učestvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog lidera Stiven Vitkof .

Više o tome u našem blogu KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN I TRAMP SE OBRATILI NAKON SASTANKA NA ALJASCI: Konstruktivni razgovori - Lideri žele mir (FOTO)

PUTIN I TRAMP SE OBRATILI NAKON SASTANKA NA ALjASCI: Konstruktivni razgovori - Lideri žele mir (FOTO)