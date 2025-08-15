PEKING DOMAĆIN: Prvih svetskih sportskih igara humanoidnih robota

PRVE svetske sportske igre humanoidnih robota održavaju se ovog vikenda u Pekingu, gde se oko 500 robota takmiči u disciplinama poput fudbala, kik-boksa i atletike, saopštili su organizatori.

Manifestacija, koja traje do nedelje, održava se uglavnom na Nacionalnom stadionu za brzo klizanje, jednoj od glavnih lokacija Zimskih olimpijskih igara 2022. godine, prenosi japanska novinska agencija Kjodo

Učestvuje 280 timova iz 16 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačku i Italiju, u okviru oko 25 sportskih disciplina.

Cilj događaja je promocija atletskih sposobnosti, saradnje, inteligencije i primene u scenarijima iz stvarnog života humanoidnih robota, kako bi u budućnosti mogli bolje služiti ljudima, navode organizatori.

Roboti sa dve noge takmiče se autonomno ili putem daljinskog upravljanja, a zamene učesnika tokom utakmica nisu dozvoljene.

Na trci od 1.500 metara pojedini roboti su trčali toliko brzo da su ih teško pratili i ljudi koji su ih pratili na stazi.

Tokom fudbalskog meča, roboti su se sudarali dok su jurili za loptom, a jedan od njih je morao da napusti teren jer nije uspeo da ustane nakon pada.

U kik-boks meču, jedan robot se srušio na kolena nakon snažnog udarca i nije uspeo da nastavi takmičenje.

Pored sportskih disciplina, takmičenje uključuje i praktične zadatke kao što su razvrstavanje lekova u apoteci i usluživanje gostiju u hotelu.

Održavanje ovakvog događaja deo je šire strategije Kine za promociju naprednih tehnologija poput humanoidne robotike i veštačke inteligencije, naročito u kontekstu sve izraženijeg tehnološkog rivalstva sa Sjedinjenim Državama, navodi Kjodo.

U aprilu ove godine, Peking je takođe bio domaćin polumaratona na kojem su zajedno trčali humanoidni roboti i amaterski trkači.

(Tanjug)

