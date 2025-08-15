Svet

PEKING DOMAĆIN: Prvih svetskih sportskih igara humanoidnih robota

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 22:01

PRVE svetske sportske igre humanoidnih robota održavaju se ovog vikenda u Pekingu, gde se oko 500 robota takmiči u disciplinama poput fudbala, kik-boksa i atletike, saopštili su organizatori.

ПЕКИНГ ДОМАЋИН: Првих светских спортских игара хуманоидних робота

Foto: AI

Manifestacija, koja traje do nedelje, održava se uglavnom na Nacionalnom stadionu za brzo klizanje, jednoj od glavnih lokacija Zimskih olimpijskih igara 2022. godine, prenosi japanska novinska agencija Kjodo

Učestvuje 280 timova iz 16 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačku i Italiju, u okviru oko 25 sportskih disciplina.

Cilj događaja je promocija atletskih sposobnosti, saradnje, inteligencije i primene u scenarijima iz stvarnog života humanoidnih robota, kako bi u budućnosti mogli bolje služiti ljudima, navode organizatori.

Roboti sa dve noge takmiče se autonomno ili putem daljinskog upravljanja, a zamene učesnika tokom utakmica nisu dozvoljene.

Na trci od 1.500 metara pojedini roboti su trčali toliko brzo da su ih teško pratili i ljudi koji su ih pratili na stazi.

Tokom fudbalskog meča, roboti su se sudarali dok su jurili za loptom, a jedan od njih je morao da napusti teren jer nije uspeo da ustane nakon pada.

U kik-boks meču, jedan robot se srušio na kolena nakon snažnog udarca i nije uspeo da nastavi takmičenje.

Pored sportskih disciplina, takmičenje uključuje i praktične zadatke kao što su razvrstavanje lekova u apoteci i usluživanje gostiju u hotelu.

Održavanje ovakvog događaja deo je šire strategije Kine za promociju naprednih tehnologija poput humanoidne robotike i veštačke inteligencije, naročito u kontekstu sve izraženijeg tehnološkog rivalstva sa Sjedinjenim Državama, navodi Kjodo.

U aprilu ove godine, Peking je takođe bio domaćin polumaratona na kojem su zajedno trčali humanoidni roboti i amaterski trkači.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje