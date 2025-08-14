KOLIKO ĆE TRAJATI SASTANAK PUTINA I TRAMPA: Oglasio se guverner Aljaske
PREDSTOJEĆI sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, zakazan za sutra u Enkoridžu na Aljasci, trajaće nekoliko sati, izjavio je guverner Aljaske Majk Danlivi.
- Mislim da će sastanak trajati nekoliko sati, a ne dana, i da će poslužiti kao osnova za buduće razgovore o okončanju rata - rekao je Danlivi za lokalnu medijsku kuću, "Alaska’s News Source".
Guverner je dodao da planira da pre samita razgovara sa Trampom o energetskoj infrastrukturi u državi, uključujući izgradnju gasovoda, kao i o pitanjima kritičnih minerala.
Kremlj i Bela kuća su u subotu potvrdili održavanje samita, a portparolka Bele kuće, Kerolajn Levit precizirala je da će sastanak biti održan u Enkoridžu.
Prema navodima ruskog predsedničkog pomoćnika Jurija Ušakova, centralna tema biće "opcije za postizanje dugoročnog, mirnog rešenja ukrajinske krize", prenela je Ria novosti.
(Tanjug)
