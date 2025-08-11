INFLACIJA U DANSKOJ PROBIJA PLAFON: Porasla na 2,3% u julu, najviša za skoro dve godine

GODIŠNjA inflacija u Danskoj porasla je u julu sa junskih 1,9 odsto na 2,3 odsto i sada je najviša od avgusta 2023, objavio je danas tamošnji zavod za statistiku (Danmarsk statistik).

Foto: Piksabej

Kako se navodi, cene prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića u Danskoj su porasle za 6,5 odsto međugodišnje u julu, troškovi stanovanja i komunalija za 2,4 odsto, kao u sektoru komunikacije 3,8 odsto i rekreaciji i kulturi 4,2 odsto, što u svim pomenutim slučajevima predstavlja ubrzanje u odnosu na jun. Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Danskoj su porasle u julu za 1,5 odsto, znatno bržim tempom u odnosu na junskih 0,2 odsto.

Godišnja stopa bazne inflacije u Danskoj za jul iznosi 2,2 odsto, što je najviše od januara 2024. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) prognozira da će danska privreda nakon snažnog rasta za 3,7 odsto u prošloj godini usporiti na tri odsto u 2025. i na 1,5 odsto u 2026. godini.

Dansko ministarstvo ekonomije očekuje da će ekonomski rast na kraju 2025. iznositi 2,9 odsto, pre svega zbog jačanja farmaceutske industrije, posebno kompanije Novo Nordisk.