ZELENSKI NEĆE BITI NA SASTANKU TRAMPA I PUTINA: DŽej Di Vens otkrio zašto
POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je u toku određivanje datuma kada bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin mogli da sednu za pregovarači sto i razgovaraju o okončanju rata.
Vens je naveo da ne bi bilo ''produktivno'' da do takvog sastanka dođe pre nego što se dvojica lidera sastanu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, javlja Foks njuz.
Dodao je da će SAD nastaviti ''otvoren dijalog'' sa Ukrajinom i Zelenskim. Tramp je prethodno najavio da će se 15. avgusta sa Putinom na Aljasci, ali i da je otvoren da to bude trilateralni sastanak na kome bi učestvovao i Zelenski.
Blumberg je preneo da službenici SAD i Rusije rade na postizanju dogovora koji bi zaustavio rat u Ukrajini, a u kojem bi bila potvrđena ruska kontrola nad teritorijama koje je Moskva zauzela od početka invazije.
(Tanjug)
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
