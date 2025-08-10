ZELENSKI NEĆE BITI NA SASTANKU TRAMPA I PUTINA: DŽej Di Vens otkrio zašto

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je u toku određivanje datuma kada bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin mogli da sednu za pregovarači sto i razgovaraju o okončanju rata.

AP Photo/Kin Cheung,pool)

Vens je naveo da ne bi bilo ''produktivno'' da do takvog sastanka dođe pre nego što se dvojica lidera sastanu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, javlja Foks njuz.

Dodao je da će SAD nastaviti ''otvoren dijalog'' sa Ukrajinom i Zelenskim. Tramp je prethodno najavio da će se 15. avgusta sa Putinom na Aljasci, ali i da je otvoren da to bude trilateralni sastanak na kome bi učestvovao i Zelenski.

Blumberg je preneo da službenici SAD i Rusije rade na postizanju dogovora koji bi zaustavio rat u Ukrajini, a u kojem bi bila potvrđena ruska kontrola nad teritorijama koje je Moskva zauzela od početka invazije.

(Tanjug)