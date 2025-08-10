JEDNA GRUPA PUCALA NA DRUGU IZ VOZILA, ŠESTORO RANJENO, IMA MRTVIH: Jezivi detalji pucnjave u Tetovu

JEDNA osoba je ubijena, a šest je ranjeno u pucnjavi koja se danas, nešto iza podneva, dogodila u Tetovu.

Foto: Tanjug

Ubijena osoba zatečena je u vozilu marke "golf", koje je izrešetano hicima, najverovatnije iz automatskog oružja.

Policija je brzo stigla na lice mesta i blokirala čitavo područje.

Među ranjenima je i maloletno lice, a svi su hitno transportovani u bolnicu u Tetovu, a dvoje su prebačeni dalje za Skoplje.

Kako je navedeno iz policije, došlo je do sukoba dve grupe, koje su pucale jedna na drugu iz vozila. Prijava o pucnjavi primljena u 12.30 časova.

- Pucnjava se dogodila na raskrsnici ulice Ilinden i Blagoja Toška. Tu je došlo do razmene vatre između ljudi koji su bili u dva vozila. Tokom pucnjave je došlo i do saobraćajne nesreće, nakon čega su se oba vozila udaljila sa mesta zločina u nepoznatom pravcu - naveli su iz policije.

Očevidci su navodno videli da se vozilo marke "ford fiesta" tetovskih oznaka udaljava u pravcu puta "113".

- Prilikom provere ustanovljeno je da se radi o odjavljenim tablicama sa istog vozila, u vlasništvu lica E.M. (19) iz sela Gajre kod Tetova. Tokom preduzimanja mera, na raskrsnici Ulice Blagoja Toska i ulice 107 pronađen je putnički automobil volksvagen golf sa tetovskim tablicama, u vlasništvu F.R. (46) iz Tetova. U unutrašnjosti vozila pronađena je mrtva osoba sa povredama od vatrenog oružja - naveli su iz policije.

Kako ističu iz policije, u Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloletna devojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

- Dve druge osobe, O.O. (34) i R.T., sa povredama od vatrenog oružja, kao hitni slučajevi prebačene su u Klinički centar Majka Tereza u Skoplju - naveli su.

U razmeni vatre povređen je i pešak A.S. (60) iz Tetova, koji je bio slučajni prolaznik, a koji je prebačen u Skoplje.

(Telegraf)

