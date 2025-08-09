U PET UJUTRU SKAKALI SA AJFELOVOG TORNJA! Trojica muškaraca uhapšenih u Parizu - Jedan skočio padobranom

PARISKA policija privela je jutros trojicu muškaraca zbog nedozvoljenog penjanja na Ajfelov toranj.

Tri muškarca popela su se rano jutros na Ajfelovu kulu, nakon čega jedan od njih skočio padobranom sa tornja, a potom su sva trojica uhapšena zbog "neovlašćenog upada u zaštićeni ili registrovani objekat".

Jutros oko 05.20 obezbeđenje Ajfelove kule prijavilo je policiji da se tri osobe penju na poznato parisko zdanje, prenose Žurnal di dimanš. Skoro jedan sat kasnije jedan od njih je skočio padobranom, a potom je bez incidenata priveden kada je sleteo na tlo.

Njegova dva pratioca sišla su uz pratnju pripadnika službe za intervencije u opasnim uslovima (GRIMP) i vatrogasaca, a potom su predati francuskoj policiji. Predstavnik Društva za upravljanje Ajfelovom kulom najavio je da će podneti tužbu. Ovo nije prvi incident u blizini poznatog obeležja francuske prestonice. Sličan slučaj dogodio se i u julu prošle godine, kada su privedeni ljubitelji ekstremnog penjanja nakon što su se popeli na Ajfelovu kulu i potom skočili padobranom.

