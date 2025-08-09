VOJNICI ĆE PLATITI ŽIVOTIMA! Američki general diže uzbunu: „Rusija nas je prestigla u ratu dronovima”

U NOVOJ izjavi koja ima za cilj da izazove talas zabrinutosti u američkom vojnom vrhu, general Džejms E. Rejni, komandant Army Futures Command, upozorio je da je američka vojska ozbiljno zaostala za Rusijom u oblasti bespilotnih sistema i tehnologija.

Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada se ukrajinsko bojište već uveliko posmatra kao laboratorija za buduće ratove, posebno u pogledu dronova, elektronskog ratovanja i autonomnih sistema.

General Rejni je u intervjuu za britanski The Times bio izuzetno direktan:

„Rusija je ispred nas u razvoju bespilotnih letelica. To je stvarna i ozbiljna pretnja našoj operativnoj spremnosti.“

PROMENA PARADIGME: RAT U PRVA 600 METARA IZNAD TLA

U prethodnim ratovima odlučujući faktori bili su broj tenkova, aviona ili mornaričkih brodova. Danas, međutim, kako ističe Rejni, ključna borbena zona postaje prostor prvih 600 metara iznad tla — upravo ona oblast u kojoj dronovi dominiraju. FPV sistemi, izviđačke letelice i jurišni dronovi sada predstavljaju svakodnevnu pretnju za vojnike na terenu.

Upravo zato general zahteva hitnu promenu pristupa:

„Moramo se brzo prilagoditi. Ovo nije rat 2040. godine. Ovo je sledeći rat koji nas čeka, i ako ne reagujemo odmah, platićemo visoku cenu.“

SPORA BIROKRATIJA I DOSTUPNA TEHNOLOGIJA

Jedna od najfrustrirajućih činjenica, prema Rejniju, jeste to da tehnologija već postoji na tržištu.

-Ne govorimo o izgradnji novih tenkova ili helikoptera. Govorimo o sistemima koji već postoje, koji se mogu kupiti odmah. Problem je što ih ne nabavljamo dovoljno brzo, kazao je general.

Uprkos upozorenjima, Pentagon i dalje kaska u donošenju odluka, što ostavlja vojnike ranjivim na savremenom bojištu koje se rapidno menja.

ETIKA U UPOTREBI AUTONOMNIH SISTEMA

Iako se svet sve više približava autonomnim sistemima naoružanja, general Rejni insistira da se ljudska odluka nikada ne sme izostaviti iz procesa.

-Mi smo vojska zasnovana na vrednostima. Ne možemo i ne smemo delegirati životne i smrtne odluke mašinama bez ikakvog ljudskog nadzora, upozorava general.

On upozorava da će budući protivnici, poput Rusije ili drugih autoritarnih režima, možda krenuti tim putem, ali da SAD mora zadržati moralnu osnovu svog ratovanja.

VOJNA DOKTRINA MORA SE HITNO PRILAGODITI

General takođe ističe da dronovi i autonomni sistemi ne treba da zamene ljude, već da ih nadopune. Cilj je da se „optimizuje borbeni učinak ljudi i mašina zajedno“, uz pravilno prebacivanje rizika sa vojnika na tehnologiju kada god je to moguće.

Posebno je zabrinjavajući scenario koji general navodi kao primer:

„Zamislite američkog vojnika kojeg na bojištu progoni jeftina drona. Ne može da se preda, ne može da pobegne, a ceo snimak završava na TikToku. To me kao profesionalca užasava. To je scenario koji ne smemo dozvoliti.“

SLEDEĆA FAZA: ROBOTI I ROJ DRONOVA

Osim vazdušnih sistema, general Rejni vidi i dolazak autonomnih kopnenih sistema kao sledeću veliku promenu. Robo-vozila i autonomni sistemi na gusenicama mogli bi biti implementirani brže nego što se očekuje, a neki eksperti smatraju da bi prvi „rojevi“ autonomnih dronova mogli biti upotrebljeni za šest meseci.

Međutim, ako SAD ne preuzmu inicijativu, druge zemlje hoće.

“POSLEDICE NEČINjENjA MERIĆE SE U IZGUBLjENIM ŽIVOTIMA”

Poruka generala Rejnija je jasna:

„Ako ne delujemo odmah, naši vojnici će platiti. Ne možemo sebi da priuštimo luksuz sporosti u svetu koji se menja iz dana u dan.“

U eri kada dronovi mogu biti kupljeni, programirani i lansirani za nekoliko stotina dolara, a nove vojne doktrine menjaju lice sukoba, ono što odlučuje pobednika više nije veličina vojske, već brzina prilagođavanja.

