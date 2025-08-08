ŠENGEN NA ČEKANJU DO OKTOBRA: Ostaju pojačane mere kontrole na nemačko-poljskoj i granici Varšave sa Litvanijom

ČINjENICA da su i Poljska i Nemačka odlučila da, najmanje do oktobra, produže kontrolu na zajedničkoj granici, a da će Varšava isto učiniti i na međi sa Litvanijom, o čemu je već obavestila Evropsku komisiju, nepobitno potvrđuje da je vreme kad su se granice unutar EU prelazile jednostavno i bez dokumenata, prošlo. Da li će se vratiti, ostaje da se vidi, ali kako sada stvari stoje, slobodni prostor "Šengena" itekako je ispresecan nacionalnim međama.

Foto: Profimedia/Ilustracija

I Nemačka nastavlja sa odbijanjem migranata i tražilaca azila bez dokumentacije uprkos tome što je sud u Berlinu u junu presudio da se tako krši evropsko pravo. Kako kaže nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint "Nemačka se vratila u tim evropskih zemalja koje aktivno rade na suzbijanju ilegalnih migracija, za razliku od prethodne politike pasivnosti", pa će intenzivirati deportacije kriminalaca iz Sirije i Avganistana.

Varšava je mere uvela kao odgovor na nemački potez relativnog "zatvaranja" granica u nastojanju da što je moguće više suzbije ilegalne migracije. Posle mesec dana vanrednih mera, Poljska je saopštila bilans ove akcije tokom koje je provereno četvrt miliona ljudi. Sa graničnog prelaza, vraćeno je 105 osoba, dok je, u istom periodu, nemačka federalna policija uskratila ulazak na svoju teritoriju osobama koje su pokušale da uđu nelegalno, preko Poljske, a takvih je bilo 72.

Ovakva situacija, napominje nemačka državna radio-stanica NDR, ne pogađa, međutim, samo migrante, nego i (nemačke) turiste koji bi da borave u Poljskoj, ili su u tranzitu ka istoku. Usred leta i sezone putovanja, ova mera je sve samo ne dobrodošla.

To potvrđuju i nemački mediji, koji naširoko navode primere da bi dokazali da nisu pogođeni samo tražioci azila, nego i građani EU. Ima, naime, više razloga zbog kojih nekome može da bude odbijen ulazak. Tako je, na primer, nemačka policija, kao karakterističan, prijavila slučaj nemačke porodice koja je bila na odmoru u Svinoujšću, u Poljskoj. Tokom kratkog povratka u Nemačku, zaustavljena je na putu nazad u Poljsku, jer deca nisu imala lična dokumenta.

Na otvorenim prelazima, kao što je, na primer, u Linkenu, poljski graničari proveravaju svako vozilo, a ne samo nasumično, kao što je to bilo do sada. Ponekad se na uvid traže i lične karte putnika, što usporava saobraćaj. Da bi se to izbeglo, vlasti savetuju držanje dokumenata pri ruci prilikom prolaska kroz ono, što je do juče bio ostatak prošlosti, a sada ponovo - državna granica.

Zelena međa pod stražom

NEMAČKA federalna policija upozorava na rizik od korišćenja takozvane zelene granice, odnosno, prelazak međe van zvaničnih graničnih prelaza i ističe da oglušenje može imati pravne posledice. Na primer, u Ritu blizu Altvarpa, granični prelaz za bicikliste i pešake, sada je potpuno zatvoren odlukom poljske strane i obezbeđuje ga straža.