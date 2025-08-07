KRIZA U GAZI ODAVNO PREŠLA CRVENU LINIJU: Palestinci gladuju i stradaju svakodnevno, taoci i dalje u zatočeništvu

VISOKI zvaničnici UN upozorili su da se situacija u Pojasu Gaze pogoršava usled posledica sukoba između izraelske vojske i palestinske militantne grupe Hamas. Međutim, fotografije i video-snimci iz palestinske enklave koje već nedeljama dolaze do očiju javnosti pokazuju da je stanje na terenu odavno prevazišlo crvene linije, te da postizanje dogovora o prekidu vatre posle skoro dve pune godine sukoba nije ni blizu. Istovremeno, Izrael razmatra da proširi vojne operacije na čitav Pojas Gaze, sa čime se navodno ne slažu glavešine u Izraelskim odbrambenim snagama IDF.

Foto: Tanjug/AP photo

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu je za danas sazvao sednicu svog bezbednosnog kabineta u kancelariji u Jerusalimu. Kabinet se, kako se sumnja, sprema da odobri vojnu okupaciju palestinske enklave punih razmera.

Međutim, izraelski vojni zvaničnici upozoravaju da bi potpuna okupacija Pojasa Gaze mogla da dovede do velikih gubitaka među izraelskim vojnicima, izvestili su lokalni mediji. Smatraju i da bi ofanziva širom enklave dodatno ugrozila preostale izraelske taoce, jer se veruje da se oni nalaze u zonama u koje se IDF do sada nisu upuštale. Postoji bojazan i da bi otmičari mogli da ubiju taoce ukoliko IDF krene u direktnu ofanzivu na ta područja, namerno ili nenamerno.

Načelnik izraelskog generalštaba, general-potpukovnik Ejal Zamir je, nasuprot, predložio opkoljavanje grada Gaze kao postepeniji pristup. Netanijahu je, prema izvorima, odbacio taj plan i zatražio pripremu plana za okupaciju cele enklave.

SZO: Sve manje lekara stiže u enklavu SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) ocenila je da komplikovani izraelski uslovi za ulazak hitnih medicinskih timova ozbiljno utiču na dostupnost zdravstvenih usluga i dovode do porasta smrtnosti. - Od 18. marta broj odbijenih medicinskih timova porastao je za skoro 50 odsto, te je 102 zdravstvenih radnika, uključujući hirurge i specijaliste, onemogućeno da uđe u Gazu. Sprečavanje medicinskih timova da učestvuju u zajedničkom humanitarnom odgovoru dolazi u trenutku kada svakodnevno dobijamo izveštaje o smrtnim slučajevima izazvanim sukobima i glađu, dok Gazu pogađa najgori mogući scenario gladi - poručila je SZO u objavi na "Iksu".

U međuvremenu, održana je nova sednica Saveta bezbednosti UN. Pomoćnik generalnog sekretara UN za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku Miroslav Jenča upozorio je na pogoršanje situacije na okupiranim palestinskim teritorijama i u Izraelu, navodeći da civili na obe strane, uključujući preostale taoce u Gazi, nastavljaju da pate.

- Oslobođeni taoci preneli su uznemirujuće izveštaje o mučenju i zlostavljanju. Uzimanje talaca je ratni zločin. Sa onima koji su lišeni slobode mora da se postupa humano i dostojanstveno, a oni moraju da imaju pravo na posete Međunarodnog komiteta Crvenog krsta - kazao je on i pozvao na hitno i bezuslovno oslobađanje svih talaca.

Stalni posmatrač Palestine u UN Rijad Mansur osudio je sve napade na civile, bilo palestinske ili izraelske, ističući da Izrael "izgladnjuje civilno stanovništvo Gaze i drži dva miliona ljudi pod opsadom". On je napomenuo da je 76 palestinskih zatvorenika preminulo zbog mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja u poslednjih 20 meseci. Takođe je pozvao na okončanje izraelske okupacije i stvaranje nezavisne palestinske države, kao ključ za postizanje trajnog mira.

Predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva ukazala je na pogoršanje humanitarne situacije nakon primirja u januaru 2025, pozivajući Izrael da preduzme hitne korake kako bi smanjio patnju civila i talaca. Predstavnik Kine izrazio je nadu da će tragična situacija uskoro da se završi, te kritikovao humanitarnu krizu u Gazi, istakavši da vojne operacije nisu rešenje za sukob.

Istovremeno, direktor Ministarstva zdravlja u Gazi Munir el Burš izjavio je da se humanitarna i zdravstvena situacija u Pojasu Gaze pogoršava iz dana u dan.

- Imamo 45 pacijenata sa Gijen-Barovim sindromom, retkom bolešću koja napada nerve. Zabeležen je i veliki broj slučajeva trovanja zbog kontaminacije hrane i vode.

On je dodao da su izraelske snage uništile većinu laboratorija u Gazi.

- Okupacija ubija narod Gaze bombama, glađu i svim mogućim sredstvima - rekao je on, naglašavajući da je bacanje pomoći iz vazduha ponižavajuće i da su ljudi i zbog toga izgubili živote.

Sar: Neviđena pomoć za Gazu MINISTAR spoljnih poslova Izraela Gideon Sar optužio je Palestince za "propagandu i izmišljanje terorizma u cilju promocije svojih namera", naglašavajući da je Hamas odgovoran za napad na Izrael 7. oktobra. On je, takođe, odbacio sve tvrdnje o izgladnjivanju talaca, ističući da je Izrael omogućio pomoć Gazi na "neviđen način" tokom rata.