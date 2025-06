AGRESIVNOST Velike Britanije prema Rusiji proističe iz imperijalne nostalgije, smatra član Doma lordova britanskog parlamenta Robert Skidelski u komentaru za list Berliner Zeitung.

Foto: Profimedia

-Agresivnost Britanije zapanjuje. To je delimično povezano sa rusofobijom, sa starim antiruskim raspoloženjima koja datiraju ne samo iz vremena Hladnog rata. To je imperijalna nostalgija, istakao je on, naglasivši da zvanični London neguje militarističko razmišljanje.

Prema rečima Skidelskog, u Britaniji ne postoji pokret za mir niti izostaje i intelektualna opozicija.

-Ja sam jedan od retkih ljudi u našoj zemlji koji se otvoreno i dosledno zalaže za postizanje mira putem pregovora. I mi smo izolovani, izjavio je on.

Britanski lord je ukazao da je danas u kraljevstvu „veoma teško objaviti u mejnstrim medijima bilo šta što se kosi sa zvaničnim stavom“.

(sputnikportal.rs)

