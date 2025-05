PISTORIJUS: Nemačka nema planove da šalje mirovne snage u Ukrajinu

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da se pitanje slanja mirovnih snaga u Ukrajinu trenutno ne razmatra.

- A to je moguće samo pod okriljem kolektivnog mandata, odnosno u slučaju raspoređivanja u okviru EU, NATO-a ili UN. Međutim, još uvek nema inicijativa za to - rekao je on u intervjuu za list Frankfurter algemajne cajtung .

Pistorijus je objasnio da bi za takvu operaciju u inostranstvu Bundesveru najverovatnije bila potrebna dozvola parlamenta.

Uprkos tome, ministar nije isključio mogućnost da nemačka vlada u budućnosti pokrene sličnu inicijativu.