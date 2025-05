PROCENIĆEMO OBUSTAVU AGRESIJE NAKON TRAMPOVE OBJAVE: Zvaničnik Huta se oglasio

ŠEF jemenskog Vrhovnog revolucionarnog komiteta Huta, Mohamed Ali al Huti izjavio je danas da će ta grupa proceniti obustavu "agresije" Sjedinjenih Američkih Država protiv Jemena.

Foto: Profimedia

Al Huti je u objavi na platformi Iks rekao da će ta militantna grupa nastaviti da podržava Gazu kako bi se okončao rat na tom području, ukazujući da primirje sa SAD ne uključuje obustavu napada na Izrael.

- Pošto je (američki predsednik Donald) Tramp objavio prekid američke agresije protiv Jemena, to će prvo biti procenjeno na terenu. To je pobeda koja razdvaja američku podršku privremenom entitetu od neuspeha (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua, i on mora da podnese ostavku - rekao je Al Huti.

Naveo je da su "operacije u Jemenu bile i još uvek jesu podrška Gazi", da se "zaustavi agresija i donese pomoć".

Istovremeno, kako je preneo portal Axios, član političkog biroa Huta Deifulah al Šami rekao je za televiziju Al Majadin da Trampova izjava da će SAD prestati da bombarduju Hute nakon što je ta grupa pristala na sporazum, pokazuje da "želi da sačuva obraz zbog neuspeha američke agresije protiv Jemena".

Zvaničnik Huta je rekao da Tramp "laže" kako bi se izvukao iz situacije u kojoj se našao. - Šta god da kaže - nećemo dozvoliti nijednom brodu, nijednom izraelskom brodu, da stigne u našu luku dok se agresija na Gazu ne zaustavi i opsada ne bude ukinuta - rekao je on.

Tramp je ranije danas saopštio da će SAD prestati da bombarduju Hute u Jemenu, nakon što je ta grupa povezana sa Iranom rekla predstavnicima američke administracije da "više ne želi da se bori".

- Oni više ne žele da se bore. Poštovaćemo to i zaustavićemo bombardovanje... Oni su kapitulirali. Rekli su: molim vas, nemojte nas više bombardovati i nećemo napadati vaše brodove - rekao je Tramp tokom obraćanja novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće zajedno sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Izvor upoznat sa problemom rekao je da je primirje sa Hutima poslednjih dana pregovarao izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof preko omanskih posrednika.

Jemenska grupa je počela da napada brodske puteve nakon što je počeo rat u Gazi, između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, navodeći da to čini u znak podrške Palestincima.

U martu je Tramp pokrenuo najveću vojnu operaciju Vašingtona pod svojom administracijom protiv Huta, tokom koje je ubijeno stotine ljudi.

(Tanjug)