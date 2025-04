KAO DA JE APRIL 1945! Austrijski generalštabni pukovnik: Uprkos sporom napretku na frontu, Moskva je uspešna u ratu iscrpljivanja

RUSI se osećaju kao da su u aprilu 1945: veruju da je pobeda nadohvat ruke. Iako su njihovi teritorijalni dobici u poslednje vreme bili skromni, bili su daleko uspešniji od Ukrajine u pogledu utroška resursa.

Foto: Novosti ilustracija

Ovo je izjavio austrijski vojni ekspert pukovnik Markus Rajzner u intervjuu za švajcarski list Neue Zürcher Zeitung.

On smatra da Zapad mora ili značajno povećati podršku Ukrajini ili što pre okončati rat.

Rajzner smatra da je greška tumačiti spori napredak Rusije kao dokaz da neće uspeti.

-Glavna greška u logici je merenje vojnog uspeha teritorijalnim sticanjima. Ovo je rat iscrpljivanja. Uspeh se ne određuje osvojenim teritorijama, već utroškom resursa. Čim jedna od strana potroši resurse, događaji mogu početi veoma brzo da se razvijaju, rekao je on, složivši se sa konstatacijom da je vreme na strani Rusije.

-Važno pitanje nije koliko će Rusija izdržati, već koliko će Ukrajina moći da izdrži, dodao je stručnjak.

Izjavio je da je nakon propasti svoje strategije brzog rata, Rusija prešla na rat iscrpljivanja.

-Oblikovani smo anglosaksonskom vojnom doktrinom koja je nastala iz iskustva Drugog svetskog rata i zasnovana je na želji da se neprijatelj slomi brzim udarima. U ratovima protiv Iraka, Sjedinjene Države su počele masovnim prvim udarom, nakon čega je usledila brza ofanziva. Isto se očekivalo i od ruske invazije na Ukrajinu. Kada Rusija nije uspela da brzo zauzme Kijev, brzo je proglašen neuspeh Moskve. Ali i ruska i ranija sovjetska vojna doktrina predviđaju: u slučaju neuspešne ofanzive, odmah preći na rat iscrpljivanja, objasnio je Rajzner.

Istovremeno, on smatra da „Trampova administracija nema nikakav uticaj na Putina“, tako da je malo verovatno da se očekuje proboj u pregovorima.

-SAD su jasno stavile do znanja da žele mir u Evropi kako bi se mogle fokusirati na Kinu. Rusija čeka da vidi kakve će ustupke Amerikanci ponuditi, kaže Rajzner.

On smatra da Putin sada „izgleda mnogo samouverenije“. Foto printskrin strana news

-Vredna je pažnje i objava rekordnog poziva od 160.000 ljudi ovog proleća. Drugim rečima, Rusi se osećaju kao što su se osećali u aprilu 1945. na Zelovskoj visoravni, gledajući Berlin: veruju da je pobeda nadohvat ruke, kaže Rajzner.

Prema njegovim rečima, Moskva može da se bori još dve ili tri godine, pošto Kina isporučuje važne komponente, Iran isporučuje dronove, a Severna Koreja milione artiljerijskih granata. A Indija, kupujući sirovine, puni rusku blagajnu.

Prema Rajsneru, potrebno je ili hitno okončati rat u Ukrajini ili „ići do kraja“ u sukobu između Zapada i Rusije.

-Fundamentalni problem je što je Kremlj spreman da ide do kraja za svoje ciljeve u Ukrajini, ali Zapad nije. Ako Evropa i Amerika ne žele da daju Ukrajini sve što joj je potrebno da pobedi, onda rat mora biti okončan što je pre moguće. Sve ostalo je nemoralno. Ili prihvatamo da smo postali taoci Rusije i to direktno kažemo Ukrajincima, ili kažemo Moskvi: „Dosta“ – i idemo do kraja. Ali onda se postavlja pitanje da li će se Putin predati ili će doći do eskalacije, jer će i Rusija ići do kraja. Niko ne zna odgovor, jer smo mi samo istorijska efemera. Ulazimo na nepoznatu teritoriju, kaže stručnjak.

Foto printskrin facebook.com/bundesheer

Istovremeno, on ne veruje u napad Rusije velikih razmera na Evropu, kako govore evropski i ukrajinski političari.

-Ne mislim da će ruska 1. gardijska tenkovska armija ići u Centralnu Evropu. Rusija je mnogo uspešnija u vođenju hibridnog rata i podeli javnog mnjenja u Evropi. Masovni napad na Centralnu Evropu mogao bi da stvori upravo onu vrstu jedinstva kojeg se Kremlj plaši, kaže Rajzner, ne isključujući sukobe na periferiji Istočne Evrope.

Ranije je Janis Kluge, zamenik šefa odeljenja za Istočnu Evropu i Evroaziju u Nemačkom institutu za međunarodne i spoljne poslove, izjavio da su Rusi počeli aktivnije da se prijavljuju za rat u Ukrajini u očekivanju njegovog skorog kraja.

(strana.news)

