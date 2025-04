TRAMP OTKRIO: Pregovori o Ukrajini napreduju, ali sve je još krhko

PREGOVORI o regulisanju ukrajinskog sukoba napreduju, iako situacija na tom polju i dalje ostaje „veoma krhka“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP

- Smatram da stvari u vezi sa Rusijom i Ukrajinom napreduju. Nadamo se i dalje. Sve je veoma krhko. Mislim da će i sa Iranom sve biti vrlo dobro. Videćemo šta će biti - rekao je on novinarima pre poletanja u Italiju ispred Bele kuće.

Tramp je takođe ponovio da je sve što se dogodilo moglo da se izbegne.

- Mnoge od ovih stvari uopšte nije trebalo da se dese. To je trebalo da reši (bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef) Bajden, ali on to nije mogao da uradi. Čak nije bio ni blizu rešenja - dodao je američki lider.

SAD ne postavljaju nikakav krajnji rok za pregovore o rešenju ukrajinskog pitanja, poručio je Tramp.

On je prethodno ocenio da je sporazum je veoma blizu. Takođe je dodao da smatra da je moguće postići mir u Ukrajini tokom njegovog mandata.

(Sputnjik)