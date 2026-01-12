OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U ovoj fabrici popravljani su i održavani avioni Oružanih snaga Ukrajine, uključujući avione F-16 i MiG-29 koje su predale zapadne zemlje. U ovom objektu takođe su se proizvodile bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa koje su korišćene za napade na ruske civilne ciljeve duboko unutar ruske teritorije.
Ovim udarom, izvedenim u noći 9. januara, pogođeni su i proizvodni pogoni, skladišta bespilotnih letelica i infrastruktura fabričkog aerodroma.
U okviru masovnog udara, koji je uključivao primenu raketa „iskander“ i „kalibar“, u Kijevu su oštećeni proizvodni pogoni dva preduzeća i energetski objekti koji podržavaju rad ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
RUTE: NAPAD „OREŠNIKA“ NA UKRAJINU – SIGNAL NATO
Ruski raketni napad „orešnikom“ na Ukrajinu signal je NATO-u da odustane od vojne podrške Kijevu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na konferenciji za novinare tokom posete Hrvatskoj, koju je uživo prenosila pres-služba Alijanse.
Istovremeno, on je izrazio uverenje da će blok nastaviti tu podršku.
-Prošle nedelje smo videli upotrebu raketnog sistema ‘orešnik’ u Lavovu. Rusija pokušava da nas odvrati od podrške Ukrajini, ali mi je nećemo napustiti, naglasio je Rute.
Pored toga, Rute je dodao da politička posvećenost Alijanse nepovratnom putu Ukrajine unutar organizacije ostaje aktuelna, uprkos protivljenju ili ozbiljnoj sumnji Mađarske, SAD i nekih drugih zemalja po pitanju punopravnog članstva Kijeva u NATO-u.
Ministarstvo odbrane Rusije je prošlog petka saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „orešnik“ za izvođenje koncentrisanog napada na kritične ciljeve u Ukrajini kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Vladimira Putina.
sputnikportal.rs
